Dal matrimonio tra Antonello Venditti e Simona Izzo, durato soli tre anni per via dei tradimenti di lui, è nato un figlio, Francesco Venditti. Il ragazzo, venuto al mondo in una relazione tormentata, è riuscito però a sviluppare un bel rapporto sia con la mamma che con il papà. Il figlio della celebre coppia certamente non ha vissuto bene, da bambino, la separazione tra i genitori ma nonostante ciò, è riuscito negli anni a superare la cosa per stringere un bel rapporto sia con la mamma che con il papà Antonello. Qualche tempo fa, ospite di Domenica Live, parlando del legame con il padre, il celebre cantautore romano, Francesco Venditti ha spiegato: “Con mio padre ho un rapporto bellissimo”.

Spazzate in un baleno, dunque, le voci che volevano che tra il figlio di Antonello Venditti e il cantautore romano non corresse buon sangue: non è assolutamente così, come ha sottolineato proprio il figlio d’arte, che non ha percorso le orme del papà, bensì quelle della mamma, Simona Izzo. Lei, infatti, lavora come attrice ma soprattutto regista nel mondo del cinema e il figlio è cresciuto nelle sale di registrazione: per questa ragione, ha deciso di fare il doppiatore.

Ancora, in occasione dell’intervista a Domenica Live, Francesco Venditti spiegò di non aver visto il papà per diverso tempo durante la pandemia, ma nonostante questo il loro rapporto non è mai cambiato. “La particolarità nostra è che ci sentiamo davvero dentro. Non che con mia mamma non mi senta, ma io e mio padre ci sentiamo proprio a livello empatico” aveva spiegato Francesco. Tra loro, al di là delle voci che non li vorrebbero legati, c’è un rapporto davvero molto stretto che va oltre le distanze: nonostante Francesco Venditti sia cresciuto con la mamma, con il papà ha un legame che va oltre.