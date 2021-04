Francesco Venditti, figlio Simona Izzo/ “Ci sentiamo spesso e litighiamo, ma…”

Tra Francesco Venditti e Simona Izzo c’è un rapporto d’amore profondo come quello tra qualsiasi figlio e genitore. Tra i due, tuttavia, non mancano i litigi come in tutte le famiglie. A raccontarlo è stato lo stesso Francesco Venditti che, ospite insieme alla madre di Domenica Live, ha ammesso di sentirsi sempre con Simona Izzo, ma di discutere molto con lei. «Il nostro è uno splendido rapporto, purtroppo con la pandemia è tanto che non ci vediamo, ma ci sentiamo molto. Con mia madre mi sento spesso e litigo, anche con lui, ma io e papà ci sentiamo a livello empatico, forse perché siamo sulla stessa lunghezza d’onda», raccontato Francesco che ha reso nonna Simona Izzo di quattro nipoti. “Francesco è un uomo adorabile, ogni tanto ha i suoi cinque minuti, come tutti gli esseri umani”, ha aggiunto invece Simona Izzo ai microfoni di Barbara D’Urso.

Simona Izzo è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno insieme alle sorelle. Oltre al rapporto con le sorelle Rossella, Fiamma e Giuppy, tra gli argomenti di cui potrebbe parlare Simona c’è anche il figlio Francesco a cui, negli scorsi giorni, ha dedicato un post su Instagram. “Francesco nella sua maschia bellezza“, ha scritto mamma Simona su Instagram pubblicando una foto in bianco e nero. Mamma orgogliosa sia di Francesco che dei nipoti, la Izzo, nelle varie interviste, non perde occasione per parlare dell’amore per la propria famiglia. Durante l’incontro con Serena Bortone, Simona Izzo svelerà nuovi dettagli del suo rapporto con il figlio Francesco?



