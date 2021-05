FRANCESCO VENDITTI/ “Papà Antonello? C’era sempre anche quando non era presente”

Francesco Venditti, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si racconta partendo dal bellissimo rapporto con i suoi genitori. “Per me è sempre stato un motivo d’orgoglio portare avanti il loro credo che poi è il credo dell’amore. – ha esordito l’attore e doppiatore – Sono delle personalità abbastanza impegnative in questo senso, piene di sé…” La Bortone ha allora chiesto che tipo di papà è stato ed è Antonello Venditti, lui ha allora dichiarato: “Non ricordo il primi suo concerto che ho visto, però ho un ricordo nitidissimo di casa sua a Trastevere, che poi è diventata casa mia, dei miei figli e di mia moglie. Mio padre è riuscito a darmi tante cose anche senza volerlo. Mi ha dato una presenza costante, sapevo che c’era anche quando non c’era e questo mi dava forza.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Venditti, chi è il figlio di Antonello e Simona Izzo

Francesco Venditti, classe 1976, è il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti. I suoi genitori si sono separati quando aveva solo quattro anni: “È stato bello tosto, ma non posso dire che ho sofferto. È stato peggio dopo, verso i 15 anni, quando ho capito che mi era mancato un appiglio”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera. Dopo la separazione dei genitori, Francesco ha passato molti fine settimana insieme al padre: “Stavamo bene insieme. Vedevamo la partita alla tv, patatine e cotoletta, oppure andavamo allo stadio. Fino a 16 anni sono andato sempre in Tribuna Tevere con lui. Poi ho cominciato ad andare alla Curva Sud coi miei amici”.

Antonello non era un padre severo, non ha mai dato una sberla al figlio: “C’ è sempre stato come punto di riferimento. Non c’ era fisicamente, ma ha saputo incanalarmi su piste ben precise”. Oggi che Francesco Venditti è a sua volta padre di 4 figli, ha un bellissimo rapporto con Antonello: “Ci sentiamo dentro, veramente. Ci sentiamo a livello empatico”, ha raccontato di recente nel salotto di Barbata d’Urso.

Francesco Venditti: "Ai concerti di mio padre come un fan"

Francesco Venditti andava ai concerti del padre, ma comprando il biglietto come un fan qualunque. La sua canzone preferita di Antonello Venditti è “Compagni di scuola”: “Mi ha permesso di capire com’era quando non era ancora mio padre. Ci sono delle cose che padre e figli non si dicono. Mio padre lo ha fatto attraverso le canzoni”. La canzone che Venditti ha dedicato a suo figlio è “Peppino Peppino”, ma Francesco si ritrova in molte canzoni perché somiglia molto al padre dal punto di vista intellettuale: “Dedicare una canzone è una cosa molto bella ma io penso che tutto quello che ha scritto mio padre sia dedicato a me”, ha rivelato al Corriere della Sera. Francesco non ha mai voluto seguire le orme del padre, anche se la madre Simona voleva che suonasse il pianoforte: “Ma mio padre quando ha visto che scrivevo le note sui tasti ha detto che era meglio lasciar perdere”.

