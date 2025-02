Francesco Villa di Ale e Franz: chi è e carriera di successo

Francesco Villa è da anni la perfetta “metà” artistica di Alessandro Besentini, con il quale ha portato al successo il duo comico Ale e Franz tra teatro, cinema e televisione. Entrambi possiedono un innato senso dell’umorismo e doti comiche che, anno dopo anno, li hanno resi celebri e amatissimi dal pubblico. Di Francesco Villa “Franz” sappiamo che è nato a Milano nel 1967: il primo incontro con “Ale” è avvenuto negli anni ’90, ed è nel 1994 che i due uniscono le proprie forze e fondano il duo che oggi tutti noi conosciamo.

I primi lavori in coppia arrivano a teatro, dove recitano a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 in spettacoli come Dalla A alla Z e È tanto che aspetti?, ma giungono alla ribalta in televisione negli anni 2000 partecipando a programmi e show come Zelig, Mai dire Gol e diventando frequenti ospiti anche di Che tempo che fa e Quelli che il calcio. Attivi anche al cinema, Ale e Franz hanno recitato in pellicole come Mi fido di te di Massimo Venier (2007), ma anche in Il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi (2012) e, sempre diretti dal regista, in Soap opera (2014).

Francesco Villa, la riservata vita privata e il suo rapporto con la fede

Oltre alla carriera, che cosa sappiamo della vita privata di Francesco Villa? Assieme al collega condivide una profonda riservatezza di fondo per quel che concerne la sfera sentimentale e familiare; entrambi, infatti, tutelano il proprio privato sotto un velo di privacy e non si sono mai realmente esposti a livello mediatico. Se di Ale sappiamo che ha una moglie, Giovanna, e due figli, Giovanni e Filippo, di Franz le informazioni sono pressoché inesistenti; non vi sono infatti indizi o riferimenti a una presunta compagna o figli nella sua vita.

Dell’attore è però risaputo che è molto religioso, come aveva raccontato in un’intervista per Famiglia Cristiana: “Ale è ateo. Probabilmente non ha avuto la fortuna di fare i miei stessi incontri ma è profondamente rispettoso della mia fede e questo, per me, già lo rende credente. Lui per esempio è molto attento alle espressioni che usa in mia presenza e se gli sfugge qualche parola poco consona si scusa, anche se spesso non ce ne sarebbe bisogno”.