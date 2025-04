Francesco vincitore nel ballo ad Amici 24? Lo scenario

Tra i talenti che si sono messi maggiormente in evidenza nel corso delle prime puntate di Amici 24 troviamo senza dubbi Francesco, il ballerino ha infatti stregato tutti nelle prime esibizioni al Serale, con giudici e pubblico da casa rimasti piacevolmente colpiti dalle performance dell’allievo nel programma condotto da Maria De Filippi. Il ballerino, nato in provincia di Brindisi, si è avvicinato fin da piccolo al mondo della danza, rincorrendo il suo sogno e arrivando a girare il mondo, con alcune tappe estere, come quelle in Repubblica Ceca e Germania, prima di diplomarsi nel 2018 in Svizzera, mentre nel 2022 è entrato nel corpo di ballo del Teatro Nazionale di Ostrava.

Dopo le prime puntate al Serale di Amici 24 le sue performance non sono certo passate inosservate, visto che Francesco ha conquistato tutti con i suoi balletti, raccogliendo applausi: “E’ un vero talento, bravissimo”. E c’è già chi lo candida alla vittoria finale nel programma condotto da Maria De Filippi.

Francesco e il percorso ad Amici 24: “Ballare è un insieme di emozioni per me”

Per il ballerino e allievo di Maria De Filippi è giunto il momento di vivere l’avventura al Serale, iniziata sotto una buona stella nelle scorse settimane. Il giovane pugliese si sta mettendo in mostra nel format di Canale Cinque. Intervistato da Witty Tv, Francesco Fasano aveva raccontato così il suo speciale legame con il ballo, svelando alcune curiosità importanti:

“Ballare per me significa provare molte sensazioni insieme e ogni volta cerco di raccontare cose diverse. Penso che la cosa più importante sia arrivare al cuore di chi ti guarda” le parole del ballerino che oltre a raccogliere i complimenti dei social in queste prime puntate è stato molto ben accolto anche dalla squadra di giudici della trasmissione Mediaset. E non è da escludere che possa davvero rappresentare una seria opzione per la vittoria finale.

