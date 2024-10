Francesco Zaffagnini è il fidanzato di Paola Caruso? La dedica della showgirl

Tra Francesco Zaffagnini e Paola Caruso è esploso l’amore negli ultimi tempi? Non c’è ancora niente di ufficiale in merito, ma quello che sappiamo è che tra i due pare esserci qualcosa che va oltre una semplice amicizia, in molti sono certi che Francesco Zaffagnini sia il nuovo fidanzato di Paola Caruso, che ha mostrato anche un anello che potrebbe esserle stato regalato dallo stesso uomo, esterno al mondo dello spettacolo:

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: "Mio padre ha fatto sacrifici per anni"/ "Il mio primo amore a 11 anni"

“Ci vuole tempo per metabolizzare qualcosa di così bello e importante; perché a volte le cose belle arrivano all’improvviso, e come un tornado spazzano via tutte le cose brutte per far riapparire il sole” la dedica di Paola Caruso che ha lasciato intendere un nuovo ingresso nel suo cuore, in attesa di qualche aggiornamento ufficiale.

Raoul Bova:"Ho aspettato a unire le mie due famiglie"/ "Non ho imposto niente ai miei figli"

Francesco Zaffagnini e il mistero dell’anello regalato a Paola Caruso

Tra Francesco Zaffagnini e Paola Caruso è davvero nato l’amore o si stratta solamente di voci? L’ipotesi che la coppia abbia una relazione è sempre più probabile, anche se la Bonas di Avanti un altro non si è mai lasciata andare a delle uscite ufficiali sulla questione, che sarebbe di puro sollievo per lei dopo che negli ultimi anni si è ritrovata a fare i conti con la malattia del figlio Michele, che ha vissuto dei gravi problemi di salute e per questo l’amore sarebbe il più bel dono dopo aver masticato sofferenze. E l’anello sfoggiato qualche tempo fa da Paola Caruso pare un altro chiaro segnale riguardo al buon esito della relazione tra i due, sempre più vicini e l’annuncio potrebbe essere imminente.

Alessandro Casale, Lea ed Alice, chi sono ex marito e figlie di Barbora Bobulova/"Vi svelo la mia famiglia"

Riguardo alla patologia del figlio Michele, Paola Caruso ha confessato: “La malattia di Michele è diventata per me un’ossessione, pensavo solo a lui e mi ero chiusa molto, ero impazzita”.