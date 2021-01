Francesco Zambon, Oms/ Il mistero del dossier sull’Italia e del piano pandemico

Francesco Zambon torna a parlare. Stavolta lo fa in tv, davanti alle telecamere di “Non è l’Arena“. Massimo Giletti è infatti riuscito ad assicurarsi la presenza del ricercatore dell’Oms che ha fatto parlare di sé per lo studio sulla risposta italiana alla pandemia Covid. Un lavoro che ha fatto discutere perché è stato ritirato dopo la sua pubblicazione dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità. La vicenda non è passata inosservata, anzi è stata approfondita da “Report“, la cui inchiesta ha evidenziato quanto questo caso si intrecci ad altri delicati aspetti dell’emergenza. Non solo: è diventato un caso internazionale che intreccia gli interessi del governo italiano e l’indipendenza dell’Oms. In primis, è emersa la mancanza di un piano pandemico aggiornato con il quale la crisi sanitaria poteva essere affrontata diversamente, anche se ha travolto l’Italia in maniera inaspettata. Ed è proprio per questo che la vicenda ha destato l’interesse della Procura di Bergamo che indaga sulla gestione del Covid nella bergamasca. Tutto ruota attorno allo studio di Francesco Zambon, il quale ha punto il dito contro Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms.

FRANCESCO ZAMBON E IL DOSSIER RITIRATO DALL’OMS

Sono tanti gli aspetti che deve chiarire Francesco Zambon. A partire dalle presunte pressioni che avrebbe subito per modificare la data di aggiornamento del piano pandemico, che in realtà non era aggiornato. Sulla vicenda nei giorni scorsi si è espresso Hans Kluge, direttore regionale per l’Europa dell’Oms. Nel corso di un incontro con la stampa è stato sollecitato sul tema del rapporto “Una sfida senza precedenti: la prima risposta dell’Italia al Covid-19”, pubblicato il 13 maggio scorso e ritirato alcune ore dopo. Secondo Kluge il documento non sarebbe stato condiviso «con il nostro partner principale, che è il ministro della Salute», cioè Roberto Speranza. Per Ranieri Guerra spettava a Francesco Zambon, coordinatore dello studio, informare il ministro. Questi però ha ricordato che proprio Ranieri Guerra era stato mandato in Italia per svolgere una funzione di raccordo tra l’Oms e il ministro, quindi avrebbe potuto informare il governo della pubblicazione imminente del rapporto. Peccato che in precedenza l’Oms abbia spiegato di aver ritirato il dossier per alcune non meglio precisate «inesattezze fattuali», nonostante fosse stato approvato a tutti i livelli.



