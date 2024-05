Francesco Zampaglione, chi è il fratello di Federico Zampaglione/ L’arresto nel 2019 dopo una tentata rapina

Francesco, chi è il fratello di Federico Zampaglione: la collaborazione nei Tiromancino

Francesco Zampaglione è il fratello di Federico Zampaglione, il cantante e frontman dei Tiromancino oggi ospite a La volta buona di Caterina Balivo su Rai 1. Cresciuti nel segno della musica, passione che li ha da sempre accomunati sin da bambini, i due fratelli hanno anche collaborato al successo dei Tiromancino. Francesco Zampaglione, infatti, ha fatto parte della band fino al 2001 e ha scritto con il fratello la musica ed i testi degli album Alone alieno e Rosa spinto.

Nel 2000 realizza il disco La descrizione di un attimo, in cui richiama anche il suo vecchio amico Riccardo Sinigallia che entra nel progetto come coautore e coproduttore. Fu tuttavia l’album della svolta in negativo poiché, a causa delle pressioni date dall’improvviso successo del disco e alcune divergenze tra i vari componenti, portò allo scioglimento della band e all’addio di Francesco. Solo successivamente torna a collaborare con il fratello, componendo la colonna sonora del film Tulpa – Perdizioni mortali diretto da Federico.

Francesco Zampaglione e l’arresto nel 2019 in seguito ad una rapina in banca

Francesco Zampaglione e il fratello Federico hanno inoltre collaborato per il disco del 2014 Indagine di un sentimento, firmando tutti i brani compreso il singolo Immagini che lasciano il segno. Tuttavia Francesco risultò coinvolto in un caso di cronaca nel 2019, quando venne arrestato a Roma a seguito di una tentata rapina a una banca con una pistola giocattolo. Datosi alla fuga con la refurtiva, il fratello di Federico Zampaglione era stato rintracciato successivamente dalle forze dell’ordine e fermato. La condanna è stata di due anni e dieci mesi di reclusione per tentata rapina.











