Francesco Zangrillo, ex Barbara D’Urso/ “In prova? Che scivolata, non era storiella”

Barbara D’Urso torna al Grande Fratello Vip per una sorpresa, ma intanto a far discutere è la sua relazione ormai finita con Francesco Zangrillo. La rottura sta avendo strascichi burrascosi alla luce delle dichiarazioni che stanno rilasciando. Se la conduttrice prende pubblicamente le distanze (“C’era un corteggiatore in prova, è finita la prova”), il broker assicurativo la smentisce, spiegando che sono stati insieme per un anno.

La loro relazione, inoltre, era tutt’altro che segreta; infatti, i tre figli di Francesco Zangrillo avevano avuto modo di conoscere personalmente Barbara D’Urso. Ed è stato anche questo a seccare l’uomo quando ha saputo della retromarcia dell’ex. “Io sono una persona per cui uno più uno fa due (…) Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia; ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi, ma questo non significa…”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Francesco Zangrillo non ha preso affatto bene le parole di Barbara D’Urso dopo la loro rottura. “Lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata”, ha aggiunto a Chi. Inoltre, il broker ci ha tenuto a precisare che si sono lasciati “di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti”. Se lui voleva una relazione di coppia “normale”, quindi lontano da riflettori e pubblicità, ma nella consapevolezza comunque che non dovesse essere segreta, evidentemente la conduttrice voleva qualcosa di diverso. “I miei figli conoscono Barbara e io conosco i figli di Barbara, non era una storia da weekend, la nostra”.

Dunque, Francesco Zangrillo la ricorda come una bella storia d’amore, riconoscendo a Barbara D’Urso il fatto che sia “una donna fantastica”, d’altra parte sa che a parti invertite avrebbe parlato diversamente; quindi, senza mezzi termini ha confessato di non aver gradito le sue parole. “Se proprio non possiamo dire ‘fidanzato’, troviamo una parola che vada bene a entrambi, anzi, che vada bene a tutti, ai figli e ai genitori”.



