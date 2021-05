Francesco Zangrillo, flirt con Elisabetta Gregoraci?/ Presunto ex di Barbara d’Urso..

Ogni volta che arriva in edicola il nuovo numero di Chi, spunta un presunto corteggiatore di Elisabetta Gregoraci. Se nei giorni scorsi si trattava di Stefano Coletti, pronto a corteggiarla con un grosso mazzo di rose rosse, adesso sembra che tocchi ad un altro volto noto del gossip nostrano, un nome spesso collegato a grandi personaggi televisivi. Questa volta, infatti, è Chi a fare il nome dell’assicuratore Francesco Zangrillo. Il settimanale in edicola oggi riporta nelle sue Chicche: “Elisabetta Gregoraci continua a mietere vittime, dopo il Grande Fratello Vip, e a ricevere doni come mazzi di rose rosse. Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara d’Urso”.

Francesco Zangrillo, flirt con Elisabetta Gregoraci? Rose rosse per lei dal presunto ex di Barbara d’Urso..

Proprio qualche mese fa, infatti, l’assicuratore era stato accostato al nome della conduttrice parlando anche di un fidanzamento che andava avanti ormai da un paio di mesi e anche di vacanze di Natale insieme nella casa di lei. Barbara d’Urso continua a professarsi single ma proprio Giornalettismo sul finire dello scorso anno scriveva: “Le nostre fonti assicurano: «Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi»”. E adesso? Sembra che lo stesso abbia fatto pervenire alla bella calabrese un cesto di rose per le quali lei stessa ha ringraziato con una serie di baci e abbracci (almeno virtuali) sui social. Al momento tutto tace e la showgirl calabrese non ha commentato l’ennesimo gossip a suo carico ma siamo sicuri che ormai sia abituata a farsi scivolare tutto addosso dopo quello che si è detto di lei nei mesi scorsi.

