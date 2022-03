Francesco Zangrillo, l’ex di Barbara D’Urso la smentisce/ “Non eravamo in prova, fidanzati da 1 anno”

Barbara D’Urso si dichiara single dopo una relazione in prova: parla l’ex Francesco Zangrillo

E’ una Barbara D’Urso inedita quella che senza filtri si racconta sul privato ai microfoni della nuova intervista concessa a Verissimo, occasione in cui si dichiara single, dopo una relazione “in prova” naufragata. Parole, quelle della conduttrice campana 64enne, che non sono piaciute affatto all’ormai ex, Francesco Zangrillo, di diversi anni più giovane della D’Urso. Tanto che il 48enne, intervistato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi magazine, fornisce ora tutt’altra versione, nobilitando la relazione vissuta con la campana, e non solo. Perché -a smentita delle dichiarazioni ultime della D’Urso- poi, il broker assicurativo infierisce sull’ex, tacciandola di aver ferito la sensibilità dei tre figli, che a detta dell’uomo avrebbero conosciuto di persona Barbara in quanto sua fidanzata ufficiale, in occasione delle presentazioni in famiglia di rito per un fidanzamento in grande stile.

Insomma, una relazione seria e importante ci sarebbe stata tra Francesco e Barbara, a detta di quest’ultimo, e non “in prova” come riferito invece dalla conduttrice de La pupa e il secchione show 2022, in partenza il 15 marzo 2022. “Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”, dichiara, infatti, tra le pagine di Chi, l’ex compagno della D’Urso, in un’aspra replica alle dichiarazioni della campana rilasciate a Verissimo, sul loro trascorso. Ma non è tutto.

Francesco Zangrillo al veleno su Barbara D’Urso: l’intervista a Chi

Nell’intervento concesso a mezzo stampa, poi, Francesco Zangrillo rincara la dose contro Barbara D’Urso accusandola di aver sminuito la loro relazione, a Verissimo, per una sorta di vendetta compiuta rispetto al triste epilogo tra loro, nonostante la rottura tra loro sia una decisione stabilita di comune accordo. “Si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”, aggiunge Zangrillo.

E se da una parte l’amore sembra non portare novità, dal punto di vista professionale invece si delinea, per Barbara D’Urso, un cambiamento in positivo: la conduttrice di Pomeriggio 5 è in procinto di bissare il suo ruolo in tv nella programmazione Mediaset settimanale, con l’imminente debutto da timoniera a La pupa e il secchione show 2022, dove verrà affiancata da tre giudici speciali, tra i quali è preannunciata Soleil Sorge (eliminata dal Grande fratello vip 6 alla 47esima diretta).

