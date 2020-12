Franceska Pepe assente al Grande Fratello Vip/ Perché? “Sto male quando sto lì”

Perché Franceska Pepe non è più tra gli ospiti in studio del Grande Fratello Vip 2020? In tanti si sono chiesti perché una delle concorrenti più discusse di questa edizione, dopo alcune presenze, sia scomparsa dallo studio e non sia più seduta tra gli eliminati. A chiarire la questione, di fronte alle tante domande ricevute dai follower, è stata proprio Franceska. “Non voglio andarci. Sto male quando sono lì” ha dichiarato l’influencer su Instagram di fronte alla precisa domanda di un utente. Dunque è stata la Pepe a rifiutare l’invito in studio, precisando inoltre che “C’è una brutta energia”. Insomma pare non ci siano più dubbi: Franceska Pepe non andrà più in studio al Grande Fratello Vip. Ciò vuol dire che non ci sarà nella seconda parte della quinta edizione, che andrà in onda fino a febbraio.

Franceska Pepe mai più al Grande Fratello Vip

Chi vorrà rivedere Franceska Pepe potrà farlo soltanto nei salotti di Barbara D’Urso e non più al Grande Fratello Vip. Una scelta che Alfonso Signorini, al momento, ha preferito non commentare. D’altronde già un po’ di settimane fa la Pepe non ha presenziato tra gli eliminati del programma ma, in quell’occasione, è stato Signorini a specificare fosse per problemi di salute. La Pepe è poi tornata in studio e non sono mancate scintille con alcuni ex compagni di avventura – da Andrea Zelletta fino a Matilde Brandi. Scintille che, almeno al Grande Fratello Vip, non sarà ora più possibile rivedere.

con orgoglio dalla parte giusta , franceska sei tutti noi 🧃 #GFVIP pic.twitter.com/tiUOFhk8Lj — *circ0lo ricreativo* (@ciaokom) December 7, 2020





