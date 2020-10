Franceska Pepe assente al Grande Fratello Vip/ Problemi con la produzione? Spunta…

La puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 del 16 ottobre non è stata animata dalla presenza in studio di Franceska Pepe. La modella ha dato forfait per un problema alla schiena come ha spiegato in diretta Alfonso Signorini preannunciando la sua assenza con alcune storie pubblicate su Instagram. La Pepe ha spiegato ai fans di doversi riprendere fisicamente da un periodo di stress rassicurando tutti sulle proprie condizioni e promettendo di tornare presto in studio per divertire tutti. L’assenza della Pepe è stata accolta piacevolmente dagli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, in particolare da Andrea Zelletta che, la settimana scorsa, ha avuto un duro confronto con Franceska. Il popolo di Twitter spera di rivedere presto in tv Franceska e, in attesa che ciò accada, il portale Giornalettismo ha svelato un retroscena sul forfait della modella.

FRANCESKA PEPE, PROBLEMI CON LA PRODUZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP?

Il portale Giornalettismo ha confermato la presenza di un certificato medico che attesta il mal di schiena che avrebbe limpedito a Franceska Pepe di partecipare alla puntata del Grande Fratello Vip 2020. Tuttavia, il noto portale, ha ricostruito le ultime settimane di Franceska Pepe che avrebbe avuto diversi problemi con la produzione portandola anche a litigare con un’autrice. “La sua assenza in studio, da contratto, alleggerisce di mille euro a puntata il portafogli della ragazza che, dato il mal di schiena ripetiamo, perde duemila euro dal contratto. Mille a puntata”, si legge su Giornalettismo. Franceska, infatti, non dovrebbe essere in studio neanche per la puntata di lunedì 19 ottobre. “Il mistero della Pepe s’infittisce, ma la rottura tra la concorrente e la produzione è agli sgoccioli“, conclude il noto portale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA