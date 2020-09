Franceska Pepe bacia Tommaso Zorzi/ Lei ci prova, lui: “Aiuto raga!” (GF Vip)

Franceska Pepe e Tommaso Zorzi, sono loro la coppia del Grande Fratello Vip 2020 che tutti amano ancora più di quella formata da Elisabetta Canalis e Pierpaolo Pretelli che si sono dovuti arrendere ai fatti quando hanno scoperto che “i due hanno liminato prima di loro”. Nella casa sta davvero succedendo di tutti in queste ore anche le avences che Franceska Pepe fa sempre più insistentemente a Tommaso Zorzi, dichiaratamente gay. I due hanno avuto modo di ballare insieme e proprio la sua ex rivale si è avvinghiata al suo collo provando a baciarlo. A quel punto l’influencer si è tirato indietro chiedendo aiuto ai suoi compagni di viaggio per liberarsi della sua “sanguisuga” ma le cose erano solo all’inizio e presto sono addirittura peggiorate.

FRANCESKA PEPE E TOMMASO ZORZI IN LOVE, LEI CI PROVA E…

Quando Tommaso Zorzi, più tardi, era seduto sul divano in salotto, Franceska Pepe è arrivata come una furia mettendosi a cavalcioni su di lui, bloccandogli le braccia e provando a baciarlo. Anche in quel caso il gieffino di questo movimentato Grande Fratello Vip 2020 è riuscito a divincolarsi a fatica chiedendo aiuto e chiamando a raccolta i suoi compagni per venire aiutato ma senza ottenere molto. I fan non hanno fatto altro che ridere divertiti di quanto hanno visto ma in molti hanno notato anche che Francesca guarda davvero sognante il suo compagno d’avventura, lo stesso con cui ha discusso sin dal suo arrivo nella casa. Come si evolverà il loro rapporto?



