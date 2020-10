Franceska Pepe contro le 5 sfere a Live Non è la D’Urso/ “GF Vip? Vergognoso temi triti e ritriti…”

Franceska Pepe non tornerà più nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma chi l’ha seguita nella casa più spiata d’Italia avrà la possibilità di rivederla ancora in tv. L’imperdibile appuntamento è per oggi, domenica 11 ottobre, in prima serata su canale 5. Franceska Pepe è una delle ospiti della nuova puntata di Live – Non è la D’Urso e il suo intervento è uno dei momenti più attesi della serata. La modella, infatti, affronterà 5 agguerritissime sfere, che nel bene o nel male, le diranno tutto ciò che pensano di lei. Ma anche lei è pronta a dire la sua. “Mi toglierò qualche soddisfazione”, ha anticipato in una storia pubblicata su Instagram. A proposito di sassolini tolti dalle scarpe, ha pure attaccato il Grande Fratello Vip per gli argomenti affrontati nell’ultima puntata, che lei ha definito “triti e ritriti”, aggiungendo che questo è stato “vergognoso”. C’è qualcosa invece su cui si dovrebbe fare chiarezza: “Due palle così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose, invece di chiarire il fatto del televoto che chiede tutta Italia”. Volano accuse al Grande Fratello Vip? “Io non sto accusando nessuno, ma credo che siano doverosi dei chiarimenti nel rispetto anche di tutte le persone che hanno votato”, ha precisato Franceska Pepe. E intanto ha lanciato l’hashtag #ridatecifranceska e si sta organizzando per mandare un messaggio via aereo a Tommaso Zorzi.

Franceska Pepe a Live Non è la D’Urso contro le 5 sfere: ci sarà Vittorio Sgarbi?

Il clima si preannuncia incandescente a Live – Non è la D’Urso, del resto quando c’è Franceska Pepe di mezzo la polemica è dietro l’angolo, come avvenuto ad esempio al Grande Fratello Vip e dopo la sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Ma chi si nasconderà nelle sfere? Il pubblico è pronto a scommettere su Vittorio Sgarbi. Ipotesi ovvia, visto che ne ha parlato anche all’interno della Casa. Con il critico d’arte avrebbe avuto una storia durata “sette ore” come ha dichiarato nel video di presentazione del Grande Fratello Vip. Del presunto flirt che la Pepe avrebbe avuto con lui, Sgarbi ne ha parlato proprio ai microfoni di Non è la D’Urso del 27 settembre scorso. “Nulla di organizzato a tavolino – ha spiegato – stavo inaugurando una mostra a Sanremo. Venne verso di me una donna molto bella e fu totalmente libera nell’amarmi. Mi nascosi dietro un angolo con lei e la cosa diventò una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”.

Franceska Pepe parlerà del litigio con l’autrice del Grande Fratello Vip 2020?

Franceska Pepe è pronta a tirare fuori le unghie, esattamente come ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip 2020, per affrontare le cinque sfere. Prima di far parlare di sè per ciò che avverrà a Non è la D’Urso, Franceska è riuscita a litigare anche con un’autrice del Grande Fratello Vip 2020. A rivelarlo è stata lei stessa durante la puntata serale con Alfonso Signorini. “Ho litigato con un’autrice del programma per alcuni malintesi. Quando c’è la tensione della diretta, le persone si agitano”, ha raccontato la Pepe. “Ma vi siete menate?“, ha chiesto Signorini “No, però ci siamo andate vicine perchè non sopporto le mancanze di rispetto”, ha aggiunto. Quale sarà il motivo che ha portato Franceska a litigare con un’autrice del Grande Fratello Vip? Nelle scorse ore, Gabriele Parpiglia aveva raccontato: “Praticamente è successo questo, Franceska è rimasta molto male perché la produzione o l’agente non le hanno mandato l’autista per andare in stazione. Cosa che comunque non si fa a nessuno, nemmeno con la Prati e il suo taxi, non è l’iter, soprattutto in questi tempi di crisi, non c’è un autista che ti porta in stazione. Io ripeto quello che ci è stato detto”. Franceska confermerà tutto a Barbara D’Urso?



