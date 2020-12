Franceska Pepe non ha bisogno di presentazioni né con la k e né senza ma oggi avremo modo di rivederla in tutto il suo splendore proprio oggi pomeriggio a Domenica Live. Sul divano di Barbara d’Urso la bella modella non si siederà da sola visto che al suo fianco ci sarà la mamma. Non sappiamo molto su di lei ma è bastata una foto che la modella ha pubblicato sui social per far accendere i riflettori anche su di lei soprattutto per via della somiglianza impressionante con la mamma, una donna molto bella che sembra aver donato proprio a lei le sue doti. Fisico asciutto, forme al posto giusto, altezza e un sorriso smagliante, Franceska Pepe ha avuto dalla sua parte la natura e dall’altra parte ci ha messo in mezzo anche un po’ di ingegno per sfrutta al massimo le occasioni giuste e arrivare fino alla popolarità e oggi anche nel salotto di Barbara d’Urso a Domenica Live. Cosa racconteranno le due del loro rapporto e cosa rivelerà la madre sul lavoro e le foto che la figlia continua a postare sui social?

Franceska Pepe e la mamma, due gocce d’acqua alla corte di Domenica Live

In queste settimane Franceska Pepe si è data da fare criticando e giudicando alcuni inquilini della casa rei di averla presa in giro e un po’ anche bullizzata. Lei è stata una delle prime eliminate di questo Grande Fratello Vip 2020 ma non ha mai avuto problemi di visibilità e di notorietà visto che continua ad averla visto che oggi pomeriggio sarà nello studio di Barbara d’Urso per parlare della sua esperienza e del rapporto con la madre con la quale, a quanto pare, ha un ottimo rapporto. Le due si racconteranno da Barbara d’Urso e toccherà alla madre di Francesca rivelarci il suo vero volto quando è in casa e non ha bisogno di indossare maschere o corazze, cosa scopriremo di lei?



