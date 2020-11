Franceska Pepe e Matilde Brandi/ Rissa sfiorata nel backstage del GF Vip

Continua la faida tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. Sembra che le due donne siano state in procinto di arrivare alle mani nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5, dopo la puntata di lunedì sera. A riportare la notizia è stato proprio Alfonso Signorini durante l’ultima diretta di Casa Chi su Instagram: “Era passata l’una e venti di notte. La puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita”, facendo riferimento al confronto avvenuto tra le due ex gieffine nel salotto domenicale di “Live-Non è la D’Urso” durante il quale la Brandi era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer.

Franceska Pepe e Matilde Brandi: pronte a tirarsi i capelli

Alfonso Signorini ha spiegato che solo l’intervento di un autore del Grande Fratello Vip 5 ha impedito che la discussione tra Franceska Pepe e Matilde Brandi sfociasse in rissa: “La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli”. Alcuni fan sentono la mancanza di Franceska Pepe all’interno della casa: “Autori, che ne pensate di un incontro nella casa tra Franceska e il suo antagonista iniziale Tommaso? Non sarebbe una idea simpatica e originale? Pensateci. Piacerebbe a molti perché ci mancano i loro duetti originali”, ha chiesto un utente su Instagram. Nel corso della diretta di “Casa Chi” il conduttore ha rivelato che il programma verrà prolungato di altri due mesi.



