Franceska Pepe flirt con Denis Dosio?/ La squalifica del youtuber potrebbe rovinare la storia d’amore…

La provocatrice di questa edizione del Grande Fratello Vip 2020 è sicuramente Franceska Pepe. La bella rossa continua a tenere alta la tensione in casa e mentre con i gieffini disponibili prova a creare giochetti e ragnatele, con le donne della casa fa subito accendere la miccia mandando in crisi gli inquilini di questa edizione. Ma cosa è successo in questi giorni alla bella rossa? Con grande sorpresa da parte di tutti, Franceska continua a non andare in nomination e quindi per lei la puntata di questa sera non sarà eliminatoria, salvo sorprese, e questo non fa altro che indignare il pubblico, o parte di esso, che vorrebbe vederla fuori. Fatto sta che questa sera Franceska sarà nuovamente in diretta e sarà protagonista di nuove liti e nuovi inciuci dopo quella che ha strappato a Tommaso Zorzi (prima lite e poi tentativo di un bacio non riuscito) e poi con Stefania Orlando (la famosa lite del kiwi).

FRANCESKA PEPE FA IMPAZZIRE MATILDE BRANDI E SU DENIS DOSIO…

Nelle scorse ore contro di lei ha sbottato anche Matilde Brandi che si è isolata in giardino proprio perché delusa dal comportamento di Franceska e di Denis Dosio. Secondo la ballerina, infatti, i due non hanno rispetto di niente e di nessuno e la prova è che si presentano a tavola tutti i giorni o a petto nudo senza la maglietta o con la maschera ancora sul volto, quasi come se fossero a casa e non capissero che sono sempre in tv e, soprattutto, che la loro microcomunità ha comunque delle regole per il vivere civile che non dovrebbe contemplare queste cose. Proprio i due giovani della casa si sono molto avvicinati in queste ore tanto che proprio Franceska parlando con i suoi compagni di avventura ha ammesso: ‘Denis mi piace molto… è molto free di testa, mi piace’. Se son rose…



