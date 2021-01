Franceska Pepe: “Flirt con Sgarbi? L’ho detto per entrare al GF Vip”/ “Era una bugia”

Si torna a parlare del presunto flirt tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi nel salotto di Pomeriggio 5 con nuovi aggiornamenti sulla vicenda. “Hai baciato Vittorio?” è la domanda che Barbara D’Urso pone alla sua ospite, che nega fortemente: “Ma assolutamente no! Per carità, anche se non ci sarebbe nulla di male!” Di fronte a qualche critica che nasce in studio, la Pepe sente comunque di dover fare un chiarimento: “A parte che io sono molto aperta sessualmente e non ho pregiudizi, se l’avessi baciato non avrei proprio alcun problema a dirlo!” Ma allora perché dire una cosa del genere, si chiedono gli ospiti in studio. “Perché l’ha detto? Per mantenere il suo status di ‘tombeur de femme'”, ha chiarito Franceska.

Franceska Pepe ha mentito su Sgarbi: “L’ho fatto per entrare al Grande Fratello Vip”

Di fronte alle dichiarazioni di Franceska Pepe, a Barbara D’Urso nasce spontanea una domanda: “Perché ha detto al Grande Fratello Vip di aver avuto un flirt di 7 ore con Vittorio Sgarbi allora?” La ragazza allora ammette: “Per entrare al Grande Fratello Vip! Sì, ho detto una bugia!” Così ha motivato la sua posizione: “Lui comunque nel suo racconto si è smascherato, perchè prima ha detto che siamo stati in un bagno, e nelle gallerie d’arte, quelle degli showroom, non ci sono i bagni. Quella era una galleria d’arte mobile! Quindi prima ha detto in un bagno, poi dietro un quadro, l’ha remixata come gli pareva a lui.” Allora perché stare mano nella mano con lui in quell’occasione? ha chiesto infine la D’Urso. “Mano nella mano? Beh, una mano non si nega a nessuno!” ha chiuso la Pepe.



