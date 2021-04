Franceska Pepe/ “Francesco Oppini? Ha due facce, è una bandiera al vento”

Franceska Pepe è tra gli ospiti di Game of games, il nuovo show condotto da Simona Ventura su Rai2. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 202o torna così in tv dopo una lunga assenza in parte ingiustificata visto che all’improvviso la modella non si è più vista negli studi del reality show di Canale 5. Come mai? A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio la gieffina durante una intervista rilasciata a RadioGossipeNewsItalia: “sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre trasmissioni. Il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo diciamo”.

Impossibile non parlare della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia dove è stata una delle concorrenti più discusse. Nonostante tutto però Franceska è riuscita anche a farsi delle amicizie: “Guenda Goria è una persona che mi è piaciuta moltissimo, infatti devo ringraziare il programma che me l’ha fatta conoscere. Anche sua madre ovviamente Maria Teresa Ruta, la contessa Patrizia De Blanck e anche altri, insomma ho trovato anche persone positive. Con Tommaso Zorzi anche è uno di quelle persone che alla fine c’era un buon rapporto”.

Franceska Pepe su Francesco Oppini e il flirt con Vittorio Sgarbi

Non solo, Franceska Pepe ha parlato anche dei suoi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. In particolare si è soffermata su Francesco Oppini: “vorrei avere un decima dell’autostima di Francesco Oppini, perché ha una visione della realtà tutta sua secondo me. Non capisco si sente un sex symbol, ma io non capisco. Francesco ha due facce, con me è stato gentilissimo e simpaticissimo ed avevamo legato poi quando sono uscita ho sentito che ha detto queste cose su di me senza motivo quindi secondo me è un po’ una bandiera al vento”. Su Andrea Zelletta, invece, è stata ancora una volta polemica dopo averlo definito comodino nella casa: “lo ammiro tantissimo perché vorrei sapere da lui com’è stato possibile il fatto che arrivasse in finale comunque senza mai creare una dinamica o esprimere un’opinione nell’arco di sei mesi quindi per me questo è comunque un risultato”. Infine sul flirt con Vittorio Sbarbi la modella ha precisato: “non c’è stato mai niente solo una conoscenza platonica e neanche il bacio. Sono uno spirito libero non mi devo vergognare di niente se lo avessi fatto non avrei nessun problema a dirlo”.

