Franceska Pepe, frecciatina al Grande Fratello Vip?/ “Ma il cervello non c’è…”

Sono passate già diverse settimane dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, ma Franceska Pepe resta una protagonista indiscussa sia delle dinamiche all’interno della casa per le frecciatine che lancia in diretta durante la puntata serale con Alfonso Signorini sia per i post che è solita condividere sui social. Nelle scorse ore, dopo aver pubblicato alcuni post dei suoi fans a lei dedicati, tra le storie di Instagram ha pubblicato anche un meme in cui due dottori esaminano il corpo di un paziente non trovando, però, il cervello. A risolvere l’enigma è uno dei due dottori che svela il perchè il cervello abbia abbandonato il corpo del paziente. “E’ normale, guarda il Grande Fratello“. Sarà una semplice battuta o la Pepe avrà lanciato una frecciatina ai suoi ex coinquilini?

FRANCESKA PEPE, CONFRONTO CON TOMMASO ZORZI IN ARRIVO?

Tra tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, Franceska Pepe ha litigato abbondantemente con Tommaso Zorzi. Tra la modella e l’influencer sono volate parole forti, ma negli ultimi giorni di permanenza di Franceska in casa, c’era stata una tregua. Sul suo profilo Instagram, la Pepe condivide spesso foto dei momenti trascorsi con Tommaso e, in diretta, è uno dei pochi concorrenti a cui lancia un saluto. I fans della coppia Zorzi-Pepe sperano di poter avere presto una reunion. Alfonso Signorini, dunque, li accontenterà mandando nuovamente in casa Franceska? Dopo il confronto con Andrea Zelletta, la Pepe potrebbe così varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà per pochi minuti per poter salutare di persona Tommaso.

Storia di Franceska con la k #GFVIP pic.twitter.com/ex0fG1Sbkr — Giulio Pasqui (@GPasqui) October 20, 2020





