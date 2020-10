Franceska Pepe ha il Coronavirus/ “Sierologico positivo, in auto ho scoperto che..”

E alla fine sembra che questi test sierologici in casa Mediaset continui a mietere vittime. Se nei giorni scorsi è toccato (di nuovo) ad Alessia Marcuzzi, ieri sera è toccato a Franceska Pepe rinunciare alla presenza al Grande Fratello Vip 2020. L’opinionista non è stata in studio per prendere parte al programma in veste di ex e di opinionista, ma sembra proprio che questa volta a fermarla sia stato proprio il test sierologico risultato positiva. La modella ha scoperto l’esito in auto mentre stava andando proprio agli studi di Cinecittà e nelle Instagram stories ha spiegato: “È successo adesso, mi è arrivato il risultato positivo del sierologico. Sono totalmente sorpresa da questa notizia perché sto benissimo, mi dispiace non poter essere in puntata”.

FRANCESKA PEPE HA IL CORONAVIRUS, SIEROLOGICO POSITIVO E…

Proprio per via della sua positività, da provare con il tampone molecolare, Franceska Pepe ieri sera non è stata presente in puntata e i fan ne hanno sofferto e non poco convinti che poteva essere d’aiuto ad un’agguerrita Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci e non solo. Per fortuna il Coronavirus ha mollato la sua presa su Paolo Brosio che dopo tanti slittamenti, cure e tamponi, finalmente ieri sera ha fatto il suo ingresso in casa. Dopo l’annuncio della positività, Franceska Pepe è tornata a casa e si è rinchiusa in quarantena fino a quando non arriveranno i risultati del tampone. Solo quando il risultato sarà negativo potrà tornare nello studio di Canale5 per assistere alle dirette del Grande Fratello Vip 2020.



