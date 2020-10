Franceska Pepe: “Il Grande Fratello Vip senza di me crolla”/ “Gli ascolti…”

Franceska Pepe ha animato lo studio del Grande Fratello Vip 2020 durante la puntata serale condotta da Alfonso Signorini. La sua presenza, però, non è bastata a far vincere la serata al reality show che, dopo aver incollato 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share, ha avuto un crollo con la puntata di venerdì 10 ottobre. Alfonso Signorini e la squadra del Grande Fratello Vip 2020 hanno perso la sfida degli ascolti con Tale e Quale Show. La trasmissione di Raiuno condotta da Carlo Conti ha incollato davanti ai teleschermi 3.883.000 spettatori pari al 18.9% di share mentre il Grande Fratello Vip 2020 ha raccolto 2.754.000 spettatori pari al 16.5% di share perdendo mezzo milione di spettatori e quattro punti di share. Il risultato è stato commentato anche da Franceska Pepe che ha lanciato una frecciatina al reality.

Franceska Pepe, frecciatina al Grande Fratello Vip 2020

Dopo aver svelato in diretta di aver litigato con un’autrice del Grande Fratello Vip 2020 durante la diretta con Alfonso Signorini, Franceska Pepe ha condiviso su Instagram i tantissimi messaggi d’affetto che sta ricevendo dai fans. Tra le tante storie, tuttavia, è spuntata anche quella in cui la modella pubblica i dati d’ascolto della puntata del reality show del 10 ottobre lanciando una frecciatina sottile. “Ma senza Franceska Pepe dove vanno? Questo è il risultato”, ha scritto su Instagram. Su Twitter, sono tantissimi gli utenti che speravano di rivederla in casa. Alfonso Signorini organizzerà un confronto tra la Pepe e gli altri concorrenti per accontentare il pubblico? Lo scopriremo nelle prossime puntate del reality.



