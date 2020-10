Franceska Pepe in isolamento/ Rientra al Grande Fratello Vip? Il caso del televoto…

Ma cosa ne è stato di Franceska Pepe? La bella influencer è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 nella scorsa puntata, seguendo quindi a ruota l’amico Fulvio Abbate ma, a quanto pare, la sua situazione è rimasta in sospeso per una serie di problemi e di polemiche che hanno travolto i social e il web. Ma cosa è successo di preciso? La sera che Franceska ha lasciato la casa è scoppiata la polemica perché in molti si sono detti convinti che le cose non potevano andare in questo modo, non dopo tutto quello che si dice di Adua del Vesco e, in particolare, di una serie di voti che sarebbero arrivati da call center spagnoli che avrebbero quindi cambiato le carte in tavola in corsa. Ma è tutto vero? A quanto pare lo stesso Codacons ha presentato un esposto all’Agcom per chiedere di aprire un’indagine sul caso e accertare eventuali illeciti e irregolarità sul televoto che ha causato l’uscita di scena di Franceska Pepe.

FRANCESKA PEPE RIENTRA IN CASA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

In particolare, nell’esposto si legge: “Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco. Al tempo stesso si fa presente come il regolamento della trasmissione Mediaset preveda espressamente che il servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano”. Sembra che proprio per questo sia stata indetta una riunione della produzione del Grande Fratello Vip 2020 per parlare di un possibile ritorno dell’influencer nella casa. In attesa della decisione, Franceska Pepe è rimasta in isolamento..



