Franceska Pepe in isolamento/ Torna al Grande Fratello Vip al fianco di Paolo Brosio?

Ma voi potete mai immaginare il momento in cui Franceska Pepe varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 al fianco di Paolo Brosio? Non sappiamo bene se questa scena sia destinata a rimanere per sempre nel nostro immaginario di amanti del trash, ma sicuramente se accadesse proprio nella puntata di questa sera ne saremo tutti contenti. Ma davvero è una situazione che può avverarsi? Sembra proprio di sì, almeno secondo i rumors che si fanno sempre più insistenti e che riguardano da vicino la bella modella e influencer eliminata nella puntata di lunedì sera. Franceska Pepe è stata eliminata al televoto contro Adua del Vesco (e non solo) ma a quanto pare per una sessione di voti in arrivo dalla Spagna (e quindi contro il regolamento). Proprio questo avrebbe causato un vero e proprio terremoto nella produzione del reality che avrebbe deciso di prendersi del tempo per decidere lasciando Franceska Pepe in isolamento per ovvie questioni legate al Covid 19.

FRANCESKA PEPE TORNA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020 IN COPPIA CON PAOLO BROSIO?

Ma cosa significa tutto questo? Che nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip 2020, Franceska Pepe possa rientrare in casa per continuare la sua avventura all’interno della casa e magari che possa farlo proprio al fianco di Paolo Brosio che, intanto, ha finalmente sconfitto il Coronavirus e adesso può riavvicinarsi al reality. Sarà questa la doppia sorpresa della puntata di questa sera? Il video postato sui social del programma e in cui vediamo insieme i momenti clou del percorso di Franceska è solo l’aperitivo in attesa di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA