Franceska Pepe/ Insulti da Oppini e Zelletta, lei pronta a fare guerra! (GF Vip)

Franceska Pepe ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip poche settimane fa eppure è come se non fosse mai andata via. Tra le mura della Casa più spiata d’Italia si continua a parlare di lei e spesso con toni non molto piacevoli. È accaduto con Andrea Zelletta ma negli ultimi giorni anche con Francesco Oppini che, imitandola, ha poi detto una frase che ha indignato il web: “Ma io ho fatto le sfilate, si… in autostrada hai sfilato, solo che ti han mancata.” Se in casa hanno sorriso alla ‘battuta’ di Oppini, fuori dalla Casa si è scatenato il putiferio. La frase, infatti, è stata definita di ‘cattivo gusto’ e, in alcuni casi, anche fortemente offensiva nei confronti della modella.

Franceska Pepe pronta a replicare alle nuove accuse!

È proprio per queste dichiarazioni che Franceska Pepe, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di oggi, 12 ottobre, si prepara a fare una nuova incursione nella Casa e scatenare l’inferno! La modella, che si è fatta conoscere per i suoi modi fuori dalle righe, è pronta a replicare alle accuse e alle frasi poco carine detta in questi giorni sul suo conto, per di più in sua assenza. Inutile dire che la serata sarà piuttosto scoppiettante: come reagiranno Francesco Oppini, Andrea Zelletta e gli altri coinvolti nella vicenda?



