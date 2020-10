Franceska Pepe “Mancanza di rispetto..”/ Soffre perché emarginata?

FRANCESKA PEPE ELIMINATA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Salviamo Franceska Pepe, con questo appello i fan si stanno mobilitando per evitare che la bella modella esca dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 questa sera. In questi giorni quella che era entrata con il muso un po’ lungo e il naso un po’ in su alla fine si sta dimostrando la vera peperina di questa edizione del programma. Non solo riesce a far sorridere il pubblico amante del trash con le sue uscite un po’ vamp ma mette zizzania in casa facendo saltare i nervi a questo o quel vip che a stento riescono a resisterle. Se prima è toccato a Tommaso Zorzi, il gieffino che poi lei stessa a provare addirittura a baciare, poi è stata la volta di Stefania Orlando che ha litigato con lei addirittura per un kiwi e per le accuse di ‘furto’ del frutto che le è stata mossa. Anche in questi giorni Franceska Pepe si è data da fare e le discussioni l’hanno di nuovo portata allo scontro con Tommaso Zorzi che si è detto davvero al limite della sopportazione.

FRANCESKA PEPE SI SFOGA CON MARIA TERESA RUTA E..

L’unico appoggio che Franceska Pepe ha trovato in casa arriva da Maria Teresa Ruta. Le due si sono ritrovate in giardino per parlare di quanto succede in casa e, in particolare, proprio la modella ha avuto qualche lamentela da fare visto che dopo tutti questi giorni, non riesce ancora a inserirsi nel gruppo e per lei è solo ‘una mancanza di rispetto’. Dal canto suo la conduttrice le ha fatto notare che forse dovrebbe un po’ pensare da chi vuole questo rispetto mentre tutto il resto le dovrebbe scivolare addosso. Franceska Pepe ha notato che con Elisabetta Gregoraci, giusto per fare un nome, tutti si pongono con parole e modi di fare differenti rispetto a quanto fanno con lei e la sua confidente, ancora una volta, le risponde che forse è il suo modo di fare che crea nella casa un po’ di sentimenti contrastanti. Anche Myriam Catania ha notato che le liti tra lei e Tommaso Zorzi sono ormai dei cult nella casa, dovremo rinunciare a tutto questo da questa sera?



