“Franceska Pepe mollata dal fidanzato americano: “spendeva troppo”/ Signorini svela..

Franceska Pepe è sicuramente una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 2020. Pur essendo stata eliminata, continua a far parlare di sè dentro e fuori la casa di Cinecittà. Nell’ultima puntata serale con Alfonso Signorini, infatti, ha fatto perdere la pazienza ad Andrea Zelletta a cui ha dato del “comodino” e si è scontrata in studio con l’eliminata Myriam Catania. Pungente e senza peli sulla lingua, dopo aver dato vita a numerose discussioni quando viveva ancora nel bunker di Cinecittà, Franceska Pepe continua a provocare e a lanciare frecciatine agli attuali inquilini vip della casa del Grande Fratello. Nelle scorse ore, però, è stata Franceska Pepe a finire al centro del gossip. Alfonso Signorini, infatti, ha svelato un retroscena sulla vita privata della modella che si è sempre dichiarata single.

FRANCESKA PEPE SINGLE, ALFONSO SIGNORINI SVELA IL MOTIVO

Franceska Pepe è ufficialmente single. Dopo le parole della diretta interessata sono arrivate quelle di Alfonso Signorini che, durante una diretta del talk Casa Chi, ha svelato un retroscena della vita privata della modella, raccontata personalmente da lei durante il provino per il Grande Fratello Vip 2020. Signorini ha così svelato che Franceska è stata fidanzata con un imprenditore americano e benestante con cui ha vissuto per un periodo a Dubai. Negli Emirati Arabi, non sapendo cosa fare, avrebbe trascorso le sue giornate dedicandosi allo shopping. Una passione che, stando a quello che ha raccontato il conduttore del reality, avrebbe pagato con la fine della sua storia. “Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo”, ha raccontato Signorini. La Pepe replicherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA