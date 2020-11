Franceska Pepe: “Rissa scampata con Matilde Brandi”/ “Falsa, ipocrita e opportunista”

Franceska Pepe nega la rissa sfiorata con Myriam Catania e si scaglia contro Matilde Brandi. Tra le ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 gli animi sono accesi e, Franceska Pepe, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, fa chiarezza su una presunta rissa che avrebbe sfiorato con Myriam Catania. “Ho letto un tweet che dice che ieri è stata scampata una rissa tra me e Myriam, cosa assolutamente falsa, perché in realtà io ce l’avevo con Matilde“, esordisce la modella che attacca duramente la showgirl i cui atteggiamenti avrebbero infastidito la Pepe. Secondo quanto raccontato da Francesca, pare che Matilde, durante i suoi interventi in puntata, si lascerebbe andare a delle facce strane. “Mentre parlo o cerco di fare un intervento alzando educatamente la mano, lei fa facce strane”, aggiunge ancora ribadendo di non aver affatto cambiato opinione su di lei.

FRANCESKA PEPE CONTRO MATILDE BRANDI: “NON DIMENTICO”

Franceska Pepe è una furia contro Matilde Brandi, rea di dare vita a dei giochetti per metterla in difficoltà. “Confermo la mia opinione che avevo su di lei in Casa. Una persona falsa e ipocrita e opportunista. Tra l’altro questi giochetti, a mio avviso, sono di bassissimo livello. Solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere”, spiega ancora Franceska. La Pepe, infine, ricorda un episodio avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e aggiunge: “Io non dimentico quando disse in Casa, che si augurava mi venisse tagliata una gamba. Pensate quindi di che persona stiamo parlando”. Infine, conferma la rissa scampata con la Brandi: “La rissa sì, è stata scampata ma con Matilde,perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che tiene in testa. Non vorrei darle visibilità, ma un chiarimento mi sembrava doveroso”.

Ogni tanto, anzi molto spesso, è bene ricordarvi che lei è fuori ed Enock è dentro #gfvip pic.twitter.com/DxnBrO4GpG — TROPPO FORTE IL DAMA 🍿📽 (@aidalaverdadera) November 10, 2020





