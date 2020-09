Franceska Pepe sarà eliminata?/ Criticata al Grande Fratello Vip ma forte sui social, vietato sottovalutarla

Franceska Pepe ha cambiato rotta al Grande Fratello Vip 2020. Dopo aver avuto discussioni con la maggior parte della Casa, ha deciso di seppellire l’ascia di guerra con il primo concorrente con cui ha avuto da ridire. In questi giorni la modella si è avvicinata parecchio a Tommaso Zorzi: fra alti e bassi, i due sono riusciti a chiarirsi, forse in via definitiva. Anche se in realtà tutto è nato grazie alla volontà dell’influencer di andare incontro a Francesca ancora una volta. “Io so di non essere perfetta”, ha detto la Pepe di fronte all’invito di chiudere gli scontri, “tu mi hai detto una cosa che mi ha colpito molto, che non ti godi i momenti belli e dai più energie a una litigata”. La modella ha riconosciuto poi una forte somiglianza fra se stessa e Tommaso e alla fine gli ha rivolto una richiesta: “Puoi cercare di non essere pungente con le tue provocazioni?”.

Dopo un abbraccio che ha sciolto molti nodi, i due hanno davvero voltato pagina. Clicca qui per guardare il video di Francesca Pepe e Tommaso Zorzi. Abbiamo dovuto attendere però il ballo serale per vedere Francesca un po’ disinibita e pronta a fare persino dei complimenti a Zorzi. “Davvero bello Tommaso”, ha detto, “mi piacciono i ragazzi con i lineamenti femminili. […] Mi ispira. Hai un viso molto fine, elegante“. Infine gli ha rivelato di essersi innamorata di lui, in modo ironico. Una cosa tira l’altra e subito dopo vediamo la Pepe sensuale e vicinissima all’influencer, tanto che alla fine ha deciso persino di baciarlo.

Franceska Pepe, perché ha fatto pace con Dayane e Tommaso? I dubbi dei fan

Franceska Pepe è in nomination e non si può davvero dire che sia una sorpresa. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, la modella ha portato un bel po’ di scompiglio ed è riuscita a non litigare con pochissimi concorrenti. Il dubbio dei fan è che quindi il suo cambio di rotta, che l’ha vista fare pace con i suoi due acerrimi nemici, ovvero Dayane Mello e Tommaso Zorzi, faccia solo parte di una strategia per rimanere ancora in gioco. Intanto le pagine di gossip stanno accendendo le luci su altri due dettagli che la riguardano. Da un lato c’è la famosa love story con Vittorio Sgarbi, messa in risalto in diverse interviste del passato e poi smentita dalla diretta interessata. “Una montata ad hoc, un servizio di gossip come tanti altri”, ha rivelato durante questi giorni, “non so neanche come si sia creato tutto questo“.

E il titolo di Miss Europa? Più di una volta, clip di presentazione compresa, ha detto di aver vinto il concorso di bellezza nell’anno 2016. In realtà dagli archivi della kermesse, si intuisce che la corona sia stata consegnata a Diana Starkova. “Ho detto di aver vinto la prima fascia”, si è giustificata di fronte alle domande calzanti di Alfonso Signorini, “non è che dobbiamo per forza mettere i puntini sulle i”. C’è un altro dettaglio però finora mai emerso durante le confessioni della Pepe: la sua partecipazione a The Lady, ovvero la web serie di Lory Del Santo e in particolare nella terza stagione, La perfida patinata.



