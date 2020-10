Franceska Pepe “Stanca del GF Vip”/ “Falsità e cattiveria, io non lecco c*li!”

Pensavate di vederla piangere disperata e invece no, Franceska Pepe è stata eliminata ieri sera dal Grande Fratello Vip 2020 ma la sua uscita è stato un vero e proprio sollievo e non solo per chi non la sopportava più in casa ma anche per lei stessa che subito dopo si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Secondo la bella modella in casa c’è “cattiveria e falsità” e chi come lei non è abituata ad abbassarsi a queste cose e nemmeno a “leccare c*li” di certo non poteva rimanere lì a lungo. Con queste parole Franceska Pepe liquida la sua eliminazione al Grande Fratello Vip 2020 ieri sera rispetto a uno come Andrea Zelletta o come la stessa Adua del Vesco. Subito dopo l’uscita dalla casa, la modella ha deciso di prendere in mano il suo telefono e lasciarsi andare ad un lungo sfogo.

FRANCESKA PEPE CONTRO TUTTI DOPO L’ELIMINAZIONE DALLA CASA DEL GF VIP

In particolare, Franceska Pepe si è detta finalmente libera da una gabbia di pazzi che non sopportava più e che non avrebbe sopportato a lungo proprio per la falsità e per la cattiveria che albergano tra i concorrenti: “Vi giuro, non potete capire che bella è la libertà, respirare aria fresca, in mezzo alla natura. Non potevo più stare lì dentro Era troppo frustrante per me. La falsità e la cattiveria delle persone non fanno per me. Io non riesco a fingere e a dire cazzate, a leccare i c**i, a mangiare la m*a solo per andare avanti. Scusate, ma io devo dire quello che penso”. Alla fine Franceska Pepe mette le mani sulla sua libertà e ringrazia coloro che l’hanno sostenuta. Dove la ritroveranno i suoi fan adesso?



