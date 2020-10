Franceska Pepe vs Andrea Zelletta: resa dei conti/ È guerra al “comodino” del Grande Fratello Vip

Franceska Pepe è pronta a tornare al Grande Fratello Vip 2020. Nonostante sia stata eliminata, la modella continua ad essere un’indiscussa protagonista del reality show di Alfonso Signorini e, dopo il forfait della scorsa puntata in seguito al quale erano nati rumors su presunti problemi con la produzione, questa sera, tornerà in studio accomodandosi accanto agli altri eliminati ovvero Filvio Abbate e Myriam Catania. Il ritorno di Franceska Pepe è attesissimo dal pubblico che spera di vederla interagire con gli altri concorrenti creando nuove dinamiche esattamente come ha fatto una settimana fa quando, nel salutare Andrea Zelletta utilizzando il termine “comodino” ha scatenato una durissima reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne. Secondo le prime anticipazioni, Franceska, non solo tornerà in studio, ma dovrebbe essere la protagonista anche di un confronto, ma con chi?

FRANCESKA PEPE CONTRO TUTTI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Il ritorno di Franceska Pepe al Grande Fratello Vip 2020 sarà in grande stile? La modella dovrebbe essere protagonista di un confronto che potrebbe riguardare tutti gli altri inquilini della casa. Non è escluso, tuttavia, che il confronto avvenga solo tra la Pepe e Andrea Zelletta. La dura reazione dell’ex tronista alle parole di Franceska è stata oggetto di discussione già nella scorsa puntata. Tuttavia, questa sera, l’argomento potrebbe tornare d’attualità con la Pepe che potrebbe così rispondere alle affermazioni di Zelletta. Su Twitter, nel frattempo, è già partito il countdown per l’inizio della puntata. Il ritorno di Franceska è considerato dal popolo di Twitter come uno dei momenti imperdibili della serata. Franceska si lascerà andare a dichiarazioni anche nei confronti degli altri concorrenti o si limiterà a replicare a Zelletta? Lo scopriremo questa sera.



