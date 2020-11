Franceska Pepe Vs Francesco Oppini/ “Sei un venditore d’auto che ha fatto 30 reality”

Lancia una nuova bomba Franceska Pepe nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 2 novembre. Lo fa attaccando duramente (e nuovamente) Francesco Oppini, intervenendo in una discussione tra lui e Dayane Mello. “Se io fossi la tua fidanzata ti avrei già lasciato! – ha esordito la Pepe, per poi aggiungere – Dayane ti ha fatto credere di essere il più fig* del mondo ma scendiamo sulla terra! Sei un venditore d’auto che ha fatto 30 reality e non sei ancora riuscito ad esprimerti in un linguaggio televisivo alla tua età! Complimenti per le parole che hai usato sulle donne. Realizza chi sei e guardiamo la realtà in faccia.”

Francesco Oppini replica a Franceska Pepe: “Non mi vergogno di quello che faccio!”

Francesco Oppini ha immediatamente la parola, replicando alle accuse della Pepe. “Intanto la mia vita privata e quello che è il mio lavoro da 20 anni non ti riguarda, perché vuol dire che ho un po’ di umiltà in questo. È un lavoro normalissimo come tanti altri lavori. Non mi vergogno di quello che faccio perché è una mia passione. Quindi fatti gli affari tuoi in questo senso.” è sbottato il figlio di Alba Parietti. Poi ha chiuso: “Di reality invece ne ho fatti 2: uno nel 2004 e uno adesso. Il primo per questione di soldi, perché ero un ragazzo che voleva mettere da parte qualcosa per il suo futuro.” Ed è solo l’inizio della puntata…

© RIPRODUZIONE RISERVATA