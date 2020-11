Franceska Pepe vs Matilde Brandi/ “Ti sto sulle pa**e”, nuova lite dopo il GF Vip

Franceska Pepe e Matilde Brandi hanno avuto un acceso confronto nell’ultima puntata di “Live non è la d’Urso”, andata in onda ieri sera, domenica 15 novembre 2020, in prima serata su Canale 5. Le due ex gieffine hanno avuto uno scontro verbale dietro le quinte del Grande Fratello Vip 5 sfociato poi sui social. La Brandi, con la voce rotta dal pianto, ha cercato di chiarire la situazione soprattutto per tutelare le sue figlie, Aurora e Sofia. “Ascoltami ti parlo con il cuore in mano, non puoi dire cose non vere, io ho due figlie, che purtroppo stanno vivendo un momento brutto. Sono delle cose gratuite che tu dici. Io non ho mai detto nulla in puntata contro di te, non ho mai fatto facce, nella casa ti ho sempre rispettato”, ha detto con le mani giunte la ex stella del Bagaglino. Franceska Pepe non ha interrotto la Brandi, ma le sue espressioni non lasciavano dubbi su ciò che pensasse.

Franceska Pepe VS Matilde Brandi continua lo scontro

La preghiera di Matilde Brandi non è stata accolta nel modo sperato da Franceska Pepe, che ha risposto in modo deciso dicendo che i salotti televisivi non sono i luoghi giusti per pianti e mani giunte. “Tu hai usato la tua cattiveria contro di me dal primo giorno che sono entrata in quella casa. Io per quieto vivere ho sempre cercato di tenderti una mano, tu invece continui con questi doppi giochi. Potresti essere mia madre. La cosa brutta è vedere una della tua età che se la prende senza motivo contro di me. Tu non hai motivo di attaccarmi semplicemente ti sto sulle pa**e”. Franceska ha chiesto alla sua “nemica” del Grande Fratello Vip 5 di essere leale e corretta: “Non puoi dire determinate cose e poi venire ad accarezzarmi”, aggiungendo che molte persone le hanno fatto sapere che la Brandi continua a parlare male di lei. Dal canto suo Matilde Brandi ha ribadito di non volersi rabbuiare perché è evidente che Franceska non sa quello che fa.

🔥🔥🔥 Franceska Vs Matilde. Ora a Live #noneladurso 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KgViUwfxbA — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 16, 2020





