Franceska Pepe vs Myriam Catania/ “Insinuazioni disgustose, è invidiosa di me”

Franceska Pepe vs Myriam Catania a Live Non è la d’Urso: l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 2020 torna sulle parole dell’attrice e doppiatrice che, all’interno della casa, ha fatto delle insinuazioni sul conto della modella ed ex fiamma di Vittorio Sgarbi. “Lei ha scelto la strada di avere le scarpe da 3000 euro e il completino da 5000 euro, come fa ad avere questi soldi? Facendo la modella?” sono i dubbi che la ex moglie di Luca Argentero ha lanciato all’interno della casa su Franceska. La Pepe all’interno della casa aveva replicato dicendo: “trovo sinceramente che una persona che vada a guardare queste cose non merita nemmeno una risposta”. La modella ed ex concorrente del GF VIP ha voluto rispondere alla Catania anche dal salotto di Barbara D’Urso: “è invidiosa del fatto che io sia io e lei sia lei”, ma Giovanni Ciacci prende la parola e dice a gran voce “è una delle più dotate attrici che abbiamo in italia e lei”, ma la Pepe fa finta di non saperlo “ah si? Addirittura?”. Ciacci prosegue la sua difesa nei confronti di Myriam Catania: “merita rispetto, viene da una famiglia di doppiatori e tu che hai fatto solo The Lady non puoi permetterti di giudicare il suo operato lavorativo”.

Franceska Pepe e la lite con Myriam Catania: “mi ha ferita molto”

Franceska Pepe allora replica allo stylist: “non sto giudicando il suo operato lavorativo, ma la sua persona” che chiarisce il tema delle scarpe e dell’intimo costoso: “ho fatto una battuta in merito a delle relazioni che ho precedentemente vissuto. Scusa se uno ha un compagno benestante non è giusto godersi la vita?”. La modella non nasconde la sua immensa delusione verso la ex compagna del GF VIP: “non mi sarei mai aspettata di ricevere un commento del genere da parte sua, soprattutto perchè se ho qualcosa da dire la dico in faccia alle persone e non quando sono nel tugurio e non posso confrontarmi con la persona. La cosa disgustosa è che lei avrebbe dovuto dirlo a me e non a terze persone”. Sul finale poi lancia una frecciata al veleno a Myriam Catania: “lei può fare delle insinuazioni disgustose sul mio corpo valutandomi per le scarpe che indosso e la biancheria intima che non sa se sto lavorando per quell’azienda o meno. Allora se io dovessi usare lo stesso metro di giudizio cosa dovrei dire su di lei ai suoi stivaletti di plastica che non si cambia dalla prima puntata, che li ha presi nel primo bar di Caracas. Ma da quando in qua le persone si valutano in base al prezzo dei vestiti che indossano? Mi ha ferito molto”.



