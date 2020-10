Franceska Pepe Vs Myriam Catania/ “Smettila di alzare il gomito, ti strusci su tutti”

Franceska Pepe fa infuriare tutti i suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip. È bastata una sua incursione nella Casa per scatenare liti furiose, lacrime e malumori. Ha prima punto Andrea Zelletta, lasciandolo in lacrime per la rabbia, poi ha puntato Dayane Mello ma le parole più pesanti le ha avute per Myriam Catania. L’attrice l’ha accusata di “cattiveria gratuita, immotivata” e Fraceska ha replicato invitandola a “non alzare troppo il gomito, hai anche un figli a casa che ti guarda, dovresti dare il buon esempio!” Parole pesanti che hanno lasciato Myriam scossa; nonostante ciò l’attrice è riuscita a mantenere la calma, anche quando Franceska è andata avanti con nuove e pesanti insinuazioni.

Franceska Pepe attacca pesantemente Myriam Catania: “Ti strusci su tutti”

Franceska Pepe non si è fermata alle insinuazioni sull’alcol, anzi ha continuato: “Dici di me poi sei tu che ti strusci con tutti! Con la scusa dei massaggi ti strusci su tutti gli uomini della Casa”. “Non hai proprio argomenti” ha replicato Myriam, mentre il resto degli inquilini della Casa è basito dalle dichiarazioni di Franceska. “Questa cattiveria gratuita è allucinante, non riesco a sopportarla”, ha sottolineato ancora la Catania, riferendosi all’intervento fatto dalla Pepe contro di lei.



