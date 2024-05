Franchino DJ: canzoni più famose del vocalist icona della disco music/ Video: da La grande botta a Bambolina

“Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti”: con queste parole sofferte e dolorose lo staff e la famiglia del famosissimo Dj Franchino ha annunciato – su Instagram – la morte di uno dei più influenti disc jokey al mondo, nonché ‘inventore’ di quelli che oggi vengono chiamati vocalist. Fu sua, infatti, l’idea di sovrapporre alla musica remixata – quasi sempre house o techno – la sua particolare voce, inventando la controparte elettronica dei cantautori: non a caso, infatti, le canzoni di Dj Franchino sono diventate famose con il nome di ‘favole‘, raccontate sapientemente e magistralmente da un artista che in pochi anni ha raggiunto le vette musicali.

Nato in Sicilia nel febbraio del 1953, un giovanissimo Francesco Principato decise di cercare fortuna – dopo una breve esperienza come parrucchiere – nelle discoteche toscane, racimolando collaborazioni con alcuni dei ‘mostri sacri’ (come sarebbe diventato lui di lì a poco) della scena elettronica italiana. Famosissime le prime apparizioni di Dj Franchino al Seven Eleven di Montelupo, che l’hanno portato in poco tempo all’Isola d’Elba e in una primissima stagione invernale in Brasile dove – sorprendentemente – fece parte di un gruppo blues.

La carriera di Dj Franchino: dalle prime canzoni al successo grazie a Bambolina

Diventato a tutti gli effetti in ‘cantastorie’ che oggi conosciamo – e compiangiamo – Dj Franchino decise di fare il passo successivo nel 1993 quando pubblicò il suo primo 12 giri: Escandalo Total. Nonostante l’accoglienza tiepida, cercò di ritagliarsi un posto nella scena musicale con il secondo Ep, A night in Tirrenia che divenne la colonna sonora dei giovani nell’estate del 1994 e lo portò a pubblicare una delle canzoni più famose di tutta la carriera di Dj Franchino, Bambolina (che oggi conta milioni di visualizzazioni su YouTube, ripubblicata da centinaia di profili diversi e remixata da tanti colleghi più o meno famosi del primo vocalist italiano).

Grazie proprio al successo di Bambolina, il disk jockey nell’arco dei nove anni successivi è riuscito a pubblicare ben 14 dischi differenti (tra Ep, vinili e cd veri e propri), diventando ospite di punta delle più importanti discoteche piemontesi, tra cui il Naxos di Torino, l’Ultimo impero di Airasca – tra le più grandi sale da ballo d’Europa – e lo Shock! di Paesana. Nel 2006, però, Dj Franchino si prese una piccola pausa, riducendo la sua presenza scenica almeno fino al 2022 quando divenne uno dei musicisti più attivi nel periodo pandemico, facendo ballare i suoi fan con delle seguitissime dirette fatte su Instagram e Facebook. Poi, nel 2022 l’ultimo capitolo della sua carriera, con la pubblicazione del disco C’era una volta.

