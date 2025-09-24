A Benfeld, in Francia, uno studente 14enne ha accoltellato una docente a scuola: prima dell'arresto, ha provato a togliersi la vita ferendosi alla gola

È una vicenda dai contorni ancora poco chiari quella che arriva dalla Francia – e in particolare dalla piccola città di Benfeld, a sud di Strasburgo – e che ci parla di una docente accoltellata da uno studente (probabilmente) 14enne che frequentava la stessa scuola in cui è avvenuta l’aggressione e che da lì a poco avrebbe dovuto prendere parte – come di consueto – alle lezioni: una storia, per ora, ancora in divenire e seguita con attenzione dai quotidiani della Francia che sono riusciti a confermare, circa un’ora dopo l’accoltellamento, l’arresto del presunto autore.

Partendo dal principio, tutto ciò che sappiamo dell’accoltellamento nella scuola in Francia sarebbe avvenuto attorno alle 8 del mattino, a ridosso dell’inizio delle lezioni: proprio in quel momento, infatti, il 14enne è entrato tranquillamente dell’ingresso della scuola media Robert Schuman, armato con un coltello (non è chiaro se fosse visibile o nascosto), per raggiungere specificatamente la docente vittima; mentre dopo averle inflitto almeno un colpo (anche questa informazione non è stata ancora chiarita) si è immediatamente dato alla fuga tra le urla e la paura di tutti presenti, docenti e alunni.

Francia, grave ma fuori pericolo di vita la docente accoltellata a Benfeld: arrestato un 14enne che ha provato a togliersi la vita

Ovviamente dopo l’accoltellamento, la scuola di Benfeld ha attivato i protocolli di sicurezza e dopo aver confermato la fuga del 14enne ha radunato tutti i presenti – esclusi i compagni di classe dell’accoltellatore, sentiti in un secondo momento dalle autorità e da un’equipe medica e psicologica – in una sala comune dopo sono stati accolti anche i genitori dei giovani alunni: la docente è stata identificata dai quotidiani locali come una 66enne che insegna musica, trasportata in ospedale d’urgenza e ricoverata in condizioni gravi, ma – fortunatamente – non in pericolo di vita.

D’altra parte, il 14enne accoltellatore si è dato alla fuga ed è stato individuato circa un’ora più tardi – ormai fuori città – dalle autorità di Benfeld: dopo essere stato avvicinato dagli agenti, il ragazzino si sarebbe accoltellato alla gola, forse nel tentativo di suicidarsi e scampare l’arresto, e per questa ragione è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale; mentre resta ancora ignota la sua identità e – soprattutto – le ragioni del gesto compiuto.

Dalle informazioni raccolte dal quotidiano francese BFM TV, il 14enne presunto autore dell’accoltellamento a Benfeld era noto alla dirigenza dell’istituto per aver – in passato – realizzato alcuni “graffiti nazisti” sui muri della scuola Robert Schuman; figlio di una famiglia difficile e attualmente in affido, il giovane è stato descritto dai compagni di classe – sentiti da ICI Alsace – come taciturno, isolato, sempre vestito di nero e con un “passato difficile”.