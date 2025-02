Choc in Francia a seguito di un’aggressione di alcuni tifosi durante una partita di calcio fra ragazzi. Nel dettaglio, come riferisce la stampa francese, l’attacco è accaduto in occasione del match fra gli Under 20 del Meaux e quelli del Dammarie-les-Lys. Il risultato è un ragazzo accoltellato che rischia la vita e che si trova attualmente in ospedale in condizioni molto gravi.

Quattro le persone arrestate, a conferma di quanto la violenza spesso e volentieri si mischi con il calcio, quando in realtà non dovrebbe neanche lontanamente sfiorare lo sport. L’episodio è avvenuto di preciso domenica scorsa, quando la gara si è trasformata rapidamente in un regolamento di conti. Il giovane ferito si trova attualmente presso il nosocomio Pitié-Salpêtrière di Parigi, è in prognosi riservata e i medici non sanno se riuscirà a salvarsi o meno anche se ovviamente più passano le ore e più aumentano le speranze.

AGGRESSIONE DURANTE PARTITA DI CALCIO UNDER 20: COSA E’ SUCCESSO

Secondo quanto raccolto dalla polizia dopo l’avvio delle indagini, alcuni giovani tifosi di Dammarie-les-Lys sarebbero entrati presso lo spogliatoio della squadra di Meaux con tanto di spranghe di ferro, gas lacrimogeni e mazze da baseball, in occasione dell’intervallo della partita, la fine del primo tempo e l’inizio del secondo. Diversi colpi sarebbero stati sferrati nella rissa e sarebbe partita anche una coltellata che avrebbe appunto ferito un giovane. Inoltre, si sarebbero verificati anche dei furti.

Stando a quanto riferito dalla polizia alla televisione BFMTV, quattro calciatori del Meaux sarebbero rimasti leggermente feriti e tutto fa pensare che si tratti di un agguato. L’intervento delle forze dell’ordine è stato comunque tempestivo ma due giovani calciatori, per sfuggire all’agguato, si sarebbero gettati nella Senna: non sapevano nuotare ma sono stati comunque tratti in salvo. Quattro come detto sopra i fermati e fra di essi vi sarebbe anche l’uomo sospettato di aver accoltellato il giovane: le accuse nei loro confronti sono di tentato omicidio e violenza aggravata.

AGGRESSIONE DURANTE PARTITA DI CALCIO UNDER 20: LE TESTIMONIANZE

Ma perchè questa violenza gratuita? Al momento non è ben chiaro ma la Federazione calcistica francese (FFF) si è detta sconvolta da questi eventi definiti “intollerabili”, e dalla “violenza indicibile”. Nel contempo ha annunciato di aver presentato una denuncia contro ignoti, mentre la squadra di Meaux ha fatto sapere di essere “scioccata”, così come spiegato dal presidente del club a RMC. “Torniamo a casa con un sacco di lividi – ha aggiunto – troppo spesso questo tipo di regolamenti di conti avviene sui campi di calcio. Siamo tenuti in ostaggio”.

Alcuni calciatori del Meux hanno aggiunto che “sembrava volessero ammazzarci”, sottolineando che i tifosi avversari si sono “fatti strada con la forza”. Nessuna dichiarazione invece da parte del club di Dammarie-les-Lys, che si è chiuso nel silenzio evidentemente in attesa di ben comprendere cosa sia accaduto: il calcio francese è sotto choc.