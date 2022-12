Francia, allarme Covid finito?/ Mondiali, Rabiot e Upamecano avevano la laringite

Per la Francia era scattato l’allarme Covid che naturalmente sarebbe una notizia disastrosa per chi domenica deve giocare la finale dei Mondiali 2022 contro l’Argentina, ma per i Bleus sembra trattarsi di un allarme ormai rientrato, con un comprensibile sospiro di sollievo anche da parte degli appassionati di tutto il mondo, perché la finale possa svolgersi nelle migliori condizioni possibili per entrambe le formazioni. Sappiamo che Adrien Rabiot e Dayot Upamecano hanno saltato la semifinale contro il Marocco a causa di un improvviso stato influenzale. Secondo la Federcalcio francese però non si tratta di Covid, ma di una semplice laringite dovuta agli sbalzi di temperatura, anche per via dell’aria condizionata negli stadi.

Insomma, un banale malanno che potremmo definire “di stagione”, anche se in Qatar naturalmente le temperature sono ben diverse – ma sappiamo che pure da noi in estate l’aria condizionata può giocare scherzetti di questo tipo. Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, mercoledì, non era stato neppure convocato per la sfida con il Marocco. In panchina, invece, era rimasto per tutto il match il difensore centrale del Bayern Monaco Dayot Upamecano, senza entrare in campo in un match che comunque la Francia ha vinto per 2-0.

FRANCIA, ALLARME COVID FINITO? MONDIALI, RABIOT E UPAMECANO SONO TORNATI AD ALLENARSI

I due giocatori ieri sono tornati ad allenarsi con i compagni e naturalmente in caso di allarme Covid la Francia non si sarebbe mai presa un rischio del genere, quindi sembra proprio che tutto sia rassicurante, anche se lo spettro della laringite da aria condizionata continua ad aleggiare sui Bleus ed è toccato all’esterno offensivo Kingsley Coman rimanere in hotel, quindi è in bilico la presenza dell’ex giocatore della Juventus nella grande finale di domenica allo stadio di Losail.

Il c.t. Didier Deschamps non sembra particolarmente preoccupato e ha escluso che si tratti di contagi di Covid, ma nel ritiro della Francia regna – come comprensibile che sia – la prudenza e sono tornate mascherine e gel disinfettante, inoltre ai giocatori è stato chiesto di non stringersi le mani per salutarsi. Tra gli acciaccati c’è anche il rossonero Theo Hernandez, ma per una botta rimediata in semifinale. Lo staff medico sta seguendo anche Giroud, Griezmann e Mbappé per qualche fastidio di poca importanza, ma ciò che più conta è che per la Francia l’allarme Covid sembra essere ormai inesistente.

