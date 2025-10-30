Francia, Marine Le Pen celebra una storica vittoria del suo partito, per la prima volta è stata approvata una mozione presentata da Rn all'ASsemblea

Francia, Marine le Pen ha celebrato oggi una storica vittoria per il suo partito Rassemblement National (RN), che per la prima volta ha presentato una proposta all’Assemblea che poi è stata approvata. La risoluzione, nello specifico denunciava l’accordo franco-algerino del 1968 per arrivare ad una abrogazione della legge che, secondo quanto dichiarato dai parlamentari del gruppo di estrema destra, sarebbe diventata ormai obsoleta, ingiustificata e controproducente per il paese.

POST-IT/ Sarkozy? Incarcerato da un super-Pm nominato da Macron

Il provvedimento è passato per un solo voto in più a favore, che ha fatto segnare 185 consensi contro i 184 contrari, tra i quali però mancavano moltissimi membri dell’opposizione, che come hanno sottolineato molti giornali, hanno contribuito con la loro assenza al passaggio della prima fase verso l’annullamento dello storico trattato, che ancora oggi prevede un percorso privilegiato per gli immigrati algerini che si trasferiscono in Francia, ma che negli anni ha permesso anche decisioni arbitrarie da parte dell’Algeria come ad esempio la detenzione di due cittadini francesi, ancora in carcere, che sono stati ricordati proprio da Le Pen durante il commento dei risultati con i giornalisti.

Marine Le Pen rimane ineleggibile: stop giudici Francia prima dell’appello/ Cosa cambia per Governo di Macron

Francia, passa per la prima volta una mozione presentata da RN, è una vittoria storica per il partito di Le Pen

Il partito nazionalista RN Rassemblement National ha celebrato la vittoria dopo l’approvazione di una proposta di abrogazione che era stata presentata all’Assemblea e che per la prima volta in assoluto è passata con l’approvazione della maggioranza. Anche se per un solo voto in più infatti, come ha dichiarato Le Pen si tratta comunque di una giornata storica perchè non era mai accaduto che il gruppo potesse raggiungere i voti necessari all’adozione di un provvedimento. Dopo i festeggiamenti però è scattata anche la polemica, soprattutto da parte dei partiti di opposizione di estrema sinistra, che hanno criticato i socialisti ed i macronisti per l’assenza che avrebbe così permesso di dare il via ad una misura considerata “razzista”.

Lecornu sospende riforma delle pensioni e salva Governo Francia/ Così Macron ‘compra’ il voto dei Socialisti

L’accordo tra Francia e Algeria permette ancora oggi, nonostante sia stato firmato nel 1968 subito dopo la guerra di indipendenza, l’ingresso di cittadini provenienti dal paese nordafricano con modalità privilegiate, ed era stato definita comunque da molti esponenti del centro destra e non solo di RN, una norma ormai poco giustificata, per questo candidata tra le mozioni da accogliere per una eventuale cancellazione.