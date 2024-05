Francia, caccia all’evaso Mohamed Amra/ Fuga dopo assalto a furgone: morti 2 agenti penitenziari

In Francia, come riportato da Ansa, un furgone della Polizia penitenziaria è stato assaltato al casello autostradale di Incarville, fra Rouen ed Evreux, in Normandia. Il detenuto che era a bordo, Mohamed Amra, soprannominato “la mosca”, è stato liberato e si è dato alla fuga. Due agenti di quelli che si trovavano sul mezzo per il trasporto dall’ufficio del giudice istruttore al carcere sono stati uccisi nel sanguinoso scontro, altri tre sono ricoverati in gravi condizioni

“L’attacco di questa mattina, costato la vita ad agenti dell’amministrazione penitenziaria, è uno shock per tutti noi. La nazione è al fianco dei familiari, dei feriti e dei loro colleghi”, ha commentato il presidente Emmanuel Macron attraverso un post su X. Le autorità competenti adesso stanno portando avanti la caccia all’uomo con diverse squadre nella zona. “Stiamo facendo tutto il possibile per trovare gli autori di questo crimine e rendere giustizia in nome del popolo francese. Saremo inflessibili”.

Chi è Mohamed Amra, evaso in Francia

Mohamed Amra, il detenuto evaso in Francia dopo l’assalto ad un furgone della Polizia penitenziaria, ha una fedina penale piuttosto estesa. È stato arrestato e condannato a 18 mesi di carcere per tentato omicidio, ma non è l’unico reato di cui è accusato. In corso infatti ci sono dei processi che lo vedono coinvolto per omicidio, rapina e traffico di droga.

L’evasione di oggi arriva dopo alcuni tentativi effettuati nei giorni precedenti. “La mosca”, così come viene soprannominato, infatti, di recente era stato sorpreso mentre cercava di creare una via di fuga dalla sua cella nell’istituto penitenziario di Évreux (dove era arrivato a seguito dei trasferimenti da Les Baumettes, a Marsiglia, e da La Santé, a Parigi). È così che era stato spostato in una zona del carcere più sicura. Il livello di sorveglianza era di tipo 3. Non è servito però a evitare il peggio. Nel viaggio di ritorno dall’ufficio del giudice istruttore, infatti, alcuni complici hanno trovato il modo per assaltare il furgone e permettergli di scappare, causando anche la morte di due agenti.

