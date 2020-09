Francia, chiuse 22 scuole e 100 classi per coronavirus/ “250 casi sospetti al giorno”

Il nuovo anno scolastico in Francia comincia in salita a causa dell’emergenza coronavirus. Chiuse 22 scuole e 100 classi a pochi giorni dalle riaperture. Il ministro dell’Educazione francese Jean-Michel Blanquer ha annunciato ai microfoni di Europe 1 che su 60mila scuola «sono 10 quelle sigillate sul territorio francese in Europa, mentre 22 a La Reunion». Inoltre, «un centinaio di classi» sono state chiuse per coronavirus, ma questo è un dato che «cambia tutti i giorni», ha aggiunto il ministro. E ha precisato che circa 250 protocolli per sospetta positività al coronavirus vengono attivati quotidianamente. Nella maggior parte dei casi si tratta di casi sospetti «legati a fattori esterni alla scuola, con persone che spesso hanno potuto essere contagiate prima del rientro in classe». Sono passati solo tre giorni da quando gli studenti sono tornati in classe e alcuni già hanno visto interrotta l’attività didattica in classe.

FRANCIA, 22 SCUOLE CHIUSE A 3 GIORNI DA RIAPERTURA

Il ministero dell’Istruzione francese ha fatto sapere all’AFP che circa 120-130 aule sono attualmente chiuse a causa di casi comprovati di Covid, oltre a 22 scuole. «Se ci sono più di tre casi di Covid viene chiusa l’intera struttura scolastica», ha dichiarato il ministro Jean-Michel Blanquer. Nonostante ciò, il ministro ha descritto come «abbastanza buona» la prima settimana del nuovo anno scolastico in Francia. «Nonostante i timori, tutti sono tornati a scuola e questo mi rende molto felice». Ma ha anche assicurato, per rassicurare i genitori, che in caso di «chiusure diffuse in futuro, metteremo in atto un protocollo per aiutare le famiglie». Pensiamo, ad esempio, ai congedi parentali che sono stati introdotti in Italia. «Il mio obiettivo è che le famiglie non siano disturbate nella loro vita quotidiana», ha precisato Blanquer, come riportato oggi da Le Figaro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA