All’indomani della sfiducia a Bayrou, Macron ha incaricato Lecornu, attualmente alla Difesa, di formare un governo. Ma i problemi sono ben più profondi

Per decenni battaglioni di giuristi italiani hanno decantato la propria Costituzione come “la più bella del mondo”. Ma in cuor loro – e spesso anche in pubblico – hanno sempre guardato con interesse e ammirazione a quella della Quinta Repubblica francese, modellata dal generale de Gaulle nel 1958.

Erano trascorsi dieci anni dalla nascita della prima Carta democratica in Italia e il passo di Parigi sembrò andare in direzione esattamente opposta. La Costituzione di Roma aveva puntato senza esitazioni sul parlamentarismo puro.

Era ovvia e dichiarata, nell’Assemblea costituente, la preoccupazione di allontanare fin dapprincipio dalla nuova Repubblica l’ombra del fascismo come anche quella della monarchia liberale che aveva aperto la strada alla dittatura.

Il “dittatore” de Gaulle fu invece richiamato all’Eliseo per disincagliare la Francia in un dopoguerra critico che la Quarta Repubblica parlamentarista non riusciva più a governare (e non era troppo diversa dalla Terza, che aveva mal condotto il Paese nella Grande guerra cedendo poi di schianto alla Germania nazista nel 1940).

Il leader della “France Libre” – che aveva resistito in esilio fino al 1945, contrapponendosi al collaborazionismo della Repubblica di Vichy – impose ai francesi un doppio passaggio: al semipresidenzialismo e al doppio turno elettorale. Entrambi avevano come fine l’incremento della stabilità e dell’efficienza del governo del Paese, anche se al prezzo inevitabile e visibile del ridimensionamento della democrazia rappresentativa.

Un presidente eletto a suffragio popolare veniva dotato di competenza piena e autonoma su Europa, politica estera e difesa e manteneva un’alta vigilanza su un governo che pure continuava a rispondere a un’Assemblea nazionale espressa dall’elettorato.

Le votazioni a doppio turno tutelavano formalmente la democrazia rappresentativa, ma nei fatti escludevano le minoranze (a lungo soprattutto le estreme) e forzavano apparentamenti spesso dettati da calcoli di potere, non da affinità di proposta politica.

La Quinta Repubblica si è mantenuta vitale – capace di governare un Paese come la Francia – per mezzo secolo, fino alla conclusione del mandato di Jacques Chirac. Tutti i successori – il disinvolto gollista Nicolas Sarkozy, l’opaco tardo-socialista François Hollande, e il semi-tecnocrate post-politico Emmanuel Macron – hanno gestito l’involuzione progressiva del modello, fino alla Waterloo dell’8 settembre 2025.

L’Eliseo semipresidenzialista appare ormai a tutti il bunker di un monocrate irresponsabile, mentre l’Assemblea nazionale sembra sempre più lontana dal rispecchiare i reali equilibri politici nel Paese e del tutto incapace di orientare e controllare l’azione del governo.

La Costituzione francese sembra dunque diventata “la più brutta del mondo”. In Italia sembra intanto giungere al capolinea la cosiddetta “seconda repubblica”, ancora governata formalmente dal parlamentarismo “più bello del mondo”, nei fatti da una copiatura spuria del sistema francese.

Ed è in fondo curioso che a Parigi si invochi in questi giorni “un Mario Monti o un Mario Draghi”: due figure tecniche che due presidenti di Repubblica parlamentarista hanno imposto a Roma, forzando il proprio ruolo costituzionale a imitazione dei loro colleghi francesi.

Macron guarda oggi a un nuovo governo politico, pur premuto da una crisi finanziaria “all’italiana”. Il fedelissimo Sebastien Lecornu, attuale ministro della Difesa, è stato incaricato dal presidente – alla vigilia di una manifestazione che riempirà le piazze di Parigi all’insegna del “Bloquons tout” – di formare il nuovo governo. Ma la reazione dei partiti, che di fatto lo hanno già liquidato, indica che molto difficilmente sarà lui l’artefice di una transizione politica.

Il duello fra “regimi costituzionali” continua.

