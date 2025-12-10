In commissione d’inchiesta sui rischi dell'islamismo Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) ha attaccato la Chiesa cattolica. Ecco il suo calcolo politico

Il tema della penetrazione dell’islamismo politico in Francia ha diversi versanti. Il più noto è quello dei “territori perduti della repubblica” usato dall’équipe diretta da Emmanuel Brenner nel 2002, per indicare quelle aree del Paese dove la presenza dell’immigrazione islamica ha di fatto instaurato stili di vita e modelli di comportamento intimamente e profondamente in opposizione con quelli preesistenti.

Sondaggi Francia 2025/ Trionfo Bardella anche al ballottaggio: sinistra a pezzi, candidato Macron sotto 15%

A questa dinamica il recente rapporto su I Fratelli musulmani e l’islamismo politico in Francia, consegnato dal ministro dell’interno Bruno Retailleau e discusso in una riunione del Consiglio di Difesa nel maggio di quest’anno, ha aggiunto un tassello nuovo.

Ad essere in gioco non sono infatti solamente usi e costumi, principi di comportamento e modelli di alimentazione, diritti dell’uomo e libertà della donna. Non si tratta solo di realizzare, di fatto, una strategia di separazione, dove i modelli di comportamento e i valori di riferimento si organizzano secondo princìpi e valori fedeli all’islamismo. A tutto questo si sta aggiungendo, su di un piano strettamente istituzionale, una strategia di penetrazione nei partiti politici e nei movimenti già esistenti. Si tratta qui di inserirsi e di influenzare i gruppi dall’interno, fornendo un appoggio elettorale in favore di candidati rappresentativi che arrivino ad emergere ed ad imporsi.

POLITICA & GIUSTIZIA/ Dopo Sarkozy, Macron "scarcererà" anche Le Pen?

Nel corso del suo intervento dinanzi alla commissione d’inchiesta sulla penetrazione di movimenti, organizzazioni o reti sostenitrici del terrorismo o dell’ideologia islamista dentro i partiti politici, Jean-Luc Mélenchon, nega una qualsiasi strategia di penetrazione delle organizzazioni islamiche dentro la coalizione che dirige.

Ma soprattutto coglie l’occasione per ridimensionare il tema della presenza islamica intesa come minaccia alle fondamenta della Repubblica, attestando l’idea di un islam moderato, proveniente da una tradizione culturalmente tollerante, concretamente accertabile sul piano storico.

Sondaggi Francia 2025/ RN 37%, record dopo Governo Lecornu. Bardella ‘batte’ Le Pen: +20% su candidato Macron

Mélenchon parla come se – aspetto molto grave per un leader politico – non ci fosse stata una deriva fondamentalista che, a partire dall’islam sciita della rivoluzione khomeinista del 1979, non fosse dilagata nell’universo islamico, facendo proseliti e imponendosi come leadership politica, sovrapponendosi fino a ridurre in minoranza tutte le altre tradizioni preesistenti, tutto quell’universo dell’islam che da decenni si era integrato nella cultura occidentale e che da oltre quarant’anni è messo all’angolo e ridotto al silenzio.

In realtà il radicalismo islamico non coincide con l’islam pur essendo all’interno di quest’ultimo. Non è la prima volta che le minoranze tengono in scacco le maggioranze, ricattando, in questo caso, una cultura intera. Diversi milioni di islamici non aderiscono minimamente all’imperativo fondamentalista e, inseriti nel processo di secolarizzazione, finiscono per integrarsi nella società democratica e liberale in cui si trovano a vivere e lavorare.

Tuttavia ciò non impedisce che nuclei di “seguaci del Profeta” si decidano ad un’ostilità di fondo verso l’Occidente e, all’interno di questi, decine di militanti intraprendano la guerra santa verso un universo culturale che, mai come in questi decenni di globalizzazione economica e di relativizzazione culturale, sa sempre di meno rintracciare le ragioni della propria storia e della propria particolarità.

Ma le recenti dichiarazioni di Mélenchon, leader della coalizione “La France Insoumise” (verso chi, poi?) hanno fatto scalpore anche per un altro motivo. Secondo Mélenchon l’islam in Francia è sostanzialmente moderato mentre, al contrario, è la Chiesa cattolica dei primi decenni del Novecento ad essersi rivelata intollerante verso la Francia laica e repubblicana. A suo avviso il problema dell’islamismo come potenziale disgregatore della Francia, in altri termini, va sostanzialmente ridimensionato.

Le ragioni di questo depotenziamento del pericolo islamico da parte del leader della “Francia non sottomessa” si inseriscono certamente nella sua opposizione al Rassemblement National di Jean Bardella e Marine Le Pen. Ma una tale strategia risponde ancora di più alla necessità di raccogliere attorno alla propria formazione quella percentuale di voti che gli permetterebbe di accedere al secondo turno delle prossime elezioni municipali, previsto per il 22 marzo 2026.

Accesso che, qualora si verificasse, costringerebbe l’intero emiciclo parlamentare di centro e di centro-sinistra a far convergere i voti sui rappresentanti della France Insoumise pur di non far trionfare il temuto Rassemblement.

Evitare di entrare nella sindrome anti-immigratoria che dalla tradizione lepenista sta lievitando fino ad essere potenzialmente maggioritaria è, per Jean-Luc Mélenchon, la migliore strategia per ingraziarsi, al tempo stesso, la tolleranza dell’area moderata e le simpatie dell’universo degli immigrati che vedono nel suo partito il baluardo più sicuro verso una temuta riduzione delle politiche di assistenza nei loro confronti.

Una strategia eminentemente elettorale, profondamente legata ad un pragmatismo spregiudicato, quindi certamente abile. Ma anche profondamente negatrice dell’evidenza storica e ingenerante una confusione dalla quale ci si scrollerà a fatica.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI