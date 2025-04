Sono state delle vere e proprie scene riprovevoli quelle che a cui hanno assistito diversi giornalisti di destra in Francia, aggrediti verbalmente da una piccola – ma decisamente compatta – manifestazione organizzata dai deputati di sinistra all’ingresso di Palais Bourbon, sede dell’Assemblea Nazionale francese: un vero e proprio scontro durato diversi minuti, organizzato attorno alla pubblicazione da parte del quotidiano – appunto, vicino alla destra – Frontières di un’inchiesta firmata dalla giornalista Louise Morice incentrata sui media identitari in Francia.

Le tensioni in Francia – che fortunatamente non sono sfociate in aggressioni fisiche – sono state immortalate in alcuni video che hanno fatto rapidamente il giro del web, mentre a riportare la calma ci hanno pensato gli agenti di sicurezza dell’Assemblea Nazionale che hanno dovuto letteralmente scortare i giornalisti di destra; mentre i deputati di sinistra intonavano cori tra il grido di “fascista” rivolto a Louise Morice e la richiesta di estromettere lei e i colleghi dalle istituzioni.

Le Pen e Bardella condannano l’aggressione ai giornalisti di destra in Francia: “Cultura della feccia inaccettabile”

Dopo lo scontro – poi – le tensioni sono tornare alle stelle dopo che la presidentessa dell’Assemblea Nazionale della Francia Yaël Braun-Pivet ha pubblicato un Tweet nel quale – pur condannando “questi incidenti” – ha definito l’accaduto una “messa in scena provocatoria“, precisando che il mancato rispetto delle regole determinerà l’imposizione di “misure restrittive sull’accesso all’Assemblea e il ritiro degli accrediti” per i giornalisti.

Parole immediatamente riprese dagli esponenti del Rassemblement National in Francia, tra la segretaria Marine Le Pen che si è chiesta “quanto in basso finiremo” se si arriva anche al punto di “fischiare, insultare e intimidire i giornalisti” e Jordan Bardella che ha criticato la “nostalgia del totalitarismo e la ‘cultura della feccia’” tipica dei deputati di sinistra, sottolineando che nessuna della due “trova posto nell’Assemblea Nazionale“.

« Frontières casse-toi, l’Assemblée n’est pas à toi » Des collaborateurs parlementaires de députés #LFI sont rassemblés dans les jardins du Palais Bourbon pour s’opposer au média @Frontieres , après la publication d’un article. Ils demandent le retrait de leur accréditation. pic.twitter.com/utFVf0d8cL — Edgar Bequet (@edgarbequet) April 9, 2025

L’Assemblée nationale n’est pas une ZAD ! J’apporte mon soutien aux journalistes accrédités de @Frontieresmedia agressés au sein du Palais Bourbon par l’extrême gauche. Des députés Insoumis ont attaqué physiquement la liberté d’expression et de la presse. Je demande des… pic.twitter.com/Mq142jDQS6 — Eric Ciotti (@eciotti) April 9, 2025

Un collaborateur UDR, agressé physiquement au sein même du Palais Bourbon, il vous faut quoi de plus pour ouvrir les yeux sur ce qui arrive ? Ces factieux doivent être traînés en justice et interdit définitivement de rentrer dans l’enceinte de l’Assemblee Nationale. #DirectAN pic.twitter.com/vTRwkBlyBB — Antoine Villedieu (@villedieu_a) April 9, 2025