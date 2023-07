Francia, giudizi immediati per i protagonisti delle rivolte/ 3.693 arrestati in una settimana

Giovani ammanettati a tre o quattro sul banco degli imputati negli ultimi giorni in Francia nel corso delle rivolte in seguito alla morte di Nahel, ucciso a colpi di arma da fuoco da un poliziotto il 27 giugno, a Nanterre. Il Custode dei Sigilli, Éric Dupond-Moretti, ha chiesto una risposta giudiziaria “rapida, ferma e sistematica” e ha invitato la Procura a rinviare, per quanto possibile, gli imputati maggiorenni “per fini di immediata comparizione”. La procedura consente di giudicare un imputato non appena i fatti sono stati commessi poiché, come spiega Kempf, avvocato del foro di Parigi, “facilita l’uso della detenzione”.

I giudizi immediati vengono utilizzati nel corso delle rivolte. Secondo il ministero della Giustizia, il numero di persone poste in custodia di polizia dal 30 giugno alla sera del 5 luglio è di 3.693, di cui 1.149 minorenni. Sarebbero stati deferiti 1.122 imputati, di cui 585 giudicati in immediata comparizione, come spiega L’Humanité. Per presunta partecipazione a “un gruppo allo scopo di commettere degrado o violenza” i giovani hanno ricevuto pene detentive severe con mandato di deposito. Presso il tribunale di Parigi, durante le immediate comparse del 4 luglio, i dieci imputati il ​​cui processo non è stato rinviato sono stati condannati a pene detentive da quattro a diciotto mesi, per “furti aggravati”, “furto con mezzi pericolosi”, “ricettazione” o “distruzione con mezzi pericolosi”.

Francia, numerosi arresti dopo i giudizi immediati

Non solo Parigi: in tutta la Francia, come anche a Nanterre, il tribunale ha stabilito un anno di carcere per “tentato furto” a un giovane e sei mesi di reclusione con sospensione della pena per aver lanciato proiettili contro agenti di polizia a un altro. A Marsiglia, l’avvocato Rafik Chekkat parla dei giudizi immediati sul suo account Twitter così: “Una giustizia rapida. Appena un quarto d’ora per ripercorrere i fatti, il percorso di vita, il contesto generale. Le sanzioni richieste e poi pronunciate sono pesanti”. L’avvocato del foro di Parigi Kempf si chiede: “Come possiamo fidarci di un sistema giudiziario che manda le persone in prigione? Spesso gli elementi utilizzati contro gli imputati si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della polizia”. Il legale ha spiegato ancora che “Con la morte di Nahel, l’affare Michel Zecler e tanti altri, sappiamo che la polizia sta mentendo. Non sto dicendo che la polizia menta tutto il tempo, ma il controllo sulla loro parola è troppo debole e i pubblici ministeri tendono a crederci per principio”.

Queste condanne a catena dopo i giudizi immediati hanno già provocato un afflusso enorme di detenuti nelle carceri. A Île-de-France, “accogliamo circa 150 nuovi arrivi ogni settimana”, ha spiegato un funzionario dell’Ufap, il principale sindacato delle guardie carcerarie. Secondo L’Humanité, a causa degli arresti legati alle rivolte, venerdì scorso si sono aggiunti 85 detenuti, di cui tre minorenni, inviati nei principali istituti penitenziari della regione parigina. “Una buona parte di loro sono delinquenti per la prima volta, non hanno mai conosciuto il carcere“, ha proseguito il rappresentante dell’Ufap.











