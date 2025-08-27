Macron è il fallimento del semipresidenzialismo ritagliato intorno a De Gaulle. Ma se Bayrou cade spera in Trichet e Lagarde: non vuole abdicare

“Cambio di regime”: ha scritto così nel suo editoriale Le Figaro dopo che il premier francese François Bayrou ha chiamato il voto di fiducia all’Assemblea nazionale sulla crisi finanziaria del Paese. Il principale quotidiano moderato di Parigi – di storica fede gollista – appoggia la scommessa di Bayrou, centrista cattolico, nella scelta di rompere gli indugi e porre di fatto con le spalle al muro il presidente Emmanuel Macron.

In sintesi cruda: se l’8 settembre prossimo l’esecutivo avrà confermata la fiducia parlamentare, Bayrou avrà mani libere e pieni poteri per gestire austerity e risanamento finanziario, negoziandoli direttamente con le forze politiche interne e con la Ue, nel biennio di avvicinamento al voto per l’Eliseo. Se invece il governo cadrà – come oggi appare probabile e in fondo preventivato dallo stesso premier – la Francia si ritroverà davvero di fronte a una “crisi di regime”.

Già da anni in pesante crisi economico-finanziaria, la Francia è da 15 mesi nei fatti priva di governo. Due esecutivi “balneari” si sono avvicendati da quando Macron ha chiamato elezioni legislative anticipate, poche ore dopo aver incassato una dura sconfitta all’euro-voto 2024. Il chiarimento interno ha però definitivamente certificato la sfiducia dei francesi nel loro presidente e “impiccato” l’Assemblea in blocchi (non hanno potuto conquistare il governo del Paese né la destra lepenista – vincitrice in Europa – né la sinistra vincitrice nel voto interno).

Se a fine estate 2025 i mercati cominciano a dubitare della stabilità finanziaria francese – su alert esplicito del premier – il responsabile è dunque uno solo: il presidente. Anzi: il regime semipresidenzialista che attribuisce all’Eliseo prerogative tali da subordinare la governance democratica del Paese agli interessi politici e alla fine di puro potere personale del presidente. È stato così che Macron ha potuto ignorare la crisi del suo Paese – quasi per ripicca verso l’elettorato che lo ha punito – dichiarare l’anno scorso una lunga e bizzarra “tregua olimpica” e dedicarsi quindi a un attivismo geopolitico tanto “volenteroso” e frenetico quanto velleitario.

Per questo il quotidiano gollista ha scritto che il generale de Gaulle “si sta rivoltando nella tomba” osservando la degenerazione della Quinta Repubblica, costruita quasi ad personam su di lui alla fine degli anni 50 del secolo scorso: quando la Francia parlamentarista stava affondando nelle sabbie mobili del dopoguerra (di una guerra persa) e della fine del colonialismo europeo. Quasi 70 anni dopo la Francia s’interroga apertamente sul suo semipresidenzialismo e sulla regola del doppio turno elettorale: per decenni vanto della grandeur francese sul versante politico-istituzionale. E il confronto non sembra solo mediatico, se lo stesso Figaro annuncia che lo stesso Bayrou avrebbe già un’idea precisa di riforma costituzionale: che guarderebbe al modello proporzionalista tedesco.

L’implicito è comunque chiaro: la presidenza Macron finirebbe ora, in attesa che il presidente francese – l’unico che rappresenta il suo Paese nel Consiglio Ue, fatto interamente da premier – torni a essere una pura figura di garanzia, come quella disegnata dalla Costituzione tedesca (o anche italiana).

Il “regno” di de Gaulle durò 11 anni: da quando fu eletto all’Eliseo nel 1958 – pretendendo primi ritocchi alla Costituzione – fino alla riforma semipresidenzialista del 1962, alla rielezione nel 1965 e al ritiro anticipato nel 1969. Non prima di un referendum che seguiva la scia del maggio 1968, studentesco ma anche operaio.

Di referendum – sulle scelte di politica finanziaria – in Francia si parla da mesi: tanto che lo stesso Macron lo scorso maggio ha dovuto rintuzzare l’ipotesi in tv. Ora il passaggio torna d’attualità e un “esito de Gaulle” – fatale per il presidente – pare in questo momento probabile. Per questo non è escluso un estremo tentativo di resistenza, verosimilmente affidato a un governo tecnico. Per il quale sembra più in lizza l’ex presidente della Bce Jean Claude Trichet – nei panni di un “Monti/Draghi” francese – piuttosto che la presidente in carica Christine Lagarde.

Quest’ultima (nominata da Macron) scade a Francoforte nel 2027: in coincidenza con le presidenziali francesi. Per le quali appare da tempo una candidata naturale a una continuità macroniana e semipresidenzialista. Ma la pretesa di Macron di restare al potere sta cambiando rapidamente tutti gli scenari.

