Grave episodio ci giunge stamane dalla Francia dove 10 persone sono state investite da un 35enne che dopo essere arrestato ha gridato "Allah Akbar"

Nella mattinata di oggi, 5 novembre 2025, un automobilista ha investito in maniera deliberata diverse persone in Francia, in quel di Oléron, nel dipartimento della Charente-Maritime, ferendone dieci, di cui quattro in maniera grave. Lo ha fatto sapere, come si legge sul sito di Le Parisien, il procuratore della Repubblica di La Rochelle, Arnaud Laraize, precisando che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio.

Raffaele Sollecito:"C'è ancora chi mi crede colpevole"/ "Serve più formazione scientifica per gli inquirenti"

Stando a quanto emerso, così come confermato dalla procura, a guidare l’auto era un uomo che, dopo essere stato fermato, avrebbe gridato “Allahu Akbar”, anche se Laraize fa sapere che “il movente non è stato confermato e l’inchiesta dovrà stabilirlo”, precisando che la Procura nazionale antiterrorismo (PNAT) “non ha ancora preso in carico il caso in questa fase”. Di conseguenza non è ben chiaro se si sia trattato di un attacco di matrice terroristica o meno.

Numeri vincenti Million Day di oggi 5 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

FRANCIA, INVESTE 10 PERSONE: COSA E’ SUCCESSO

L’episodio è avvenuto attorno alle ore 8:45 di oggi, su una strada situata fra due villaggi presenti sull’isola di Oléron, Dolus-d’Oléron e Saint-Pierre-d’Oléron, finendo in maniera deliberata – quindi volontaria – contro dieci persone, fra cui pedoni e ciclisti. Fra le persone investite ve ne sono alcune ferite in maniera grave, come detto sopra, che hanno un’età compresa fra i 22 e i 67 anni e che provengono da Saint-Pierre-d’Oléron e Dolus-d’Oléron.

Viste le ferite, il dispiegamento di mezzi di soccorso è stato massiccio, tenendo conto che sul luogo segnalato si è recato anche un elicottero, che ha preso in cura uno dei feriti più gravi portandolo presso l’Ospedale universitario di Poitiers. Si tratta comunque di informazioni ancora frammentarie, che devono essere confermate, mentre si sa per certo che è stata istituita un’unità di supporto psicologico presso il Castello di Oléron. Dopo l’investimento l’automobilista è stato fermato dalla polizia, tra l’altro mentre stava tentando di appiccare il fuoco al suo veicolo, causando quindi un incendio.



Delitto di Garlasco, Garofano vs De Rensis: “Non mi chiami ingenuo”/ La replica: “Ecco perchè l'ho detto”

FRANCIA, INVESTE 10 PERSONE, FERMATO UN 35ENNE: CHI E’

Nella vettura sono state infatti trovate delle bombole a gas, che solo per fortuna avrebbero preso fuoco in maniera parziale, visto che, in caso contrario, avrebbero potuto causare un’esplosione importante. In ogni caso il responsabile è stato immediatamente arrestato e si trova attualmente presso la polizia di Saint-Pierre-d’Oléron. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un trentacinquenne francese che vive in una casa mobile, da solo, a La Cotinière, un villaggio sulla costa occidentale dell’Île d’Oléron.

“È noto per le sue numerose trasgressioni, in particolare a causa del suo uso abituale di droghe e alcol”, ha fatto sapere a Le Parisien il sindaco di Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur. Non risulta comunque nel FSPRT, il fascicolo di prevenzione della radicalizzazione che porta al terrorismo, ha spiegato un portavoce delle forze dell’ordine, ma secondo alcune fonti lo stesso si sarebbe autoradicalizzato online. Si sta infine valutando la possibilità che sia affetto da disturbi psichiatrici.