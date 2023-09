Francia Irlanda, probabili formazioni/ Diretta tv: ci sono i giovani in mezzo? (qualificazioni Europei 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA: CHI GIOCA DOMANI SERA?

Andiamo a leggere insieme le probabili formazioni di Francia Irlanda: la partita è in programma alle ore 20:45 di giovedì 7 settembre, al Parco dei Principi di Parigi, ed è valida per la quinta giornata nel gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2024. Per la Francia il cammino è stato sin qui perfetto: quattro gare e altrettante vittorie, aspettando l’eventuale rientro dell’Olanda – già battuta nettamente all’esordio – la nazionale di Didier Deschamps sta facendo il suo e naviga con grandi remate verso la fase finale, con l’obiettivo di rivincere un titolo che manca ormai dal 2000.

L’Irlanda invece ha poche possibilità di farcela: rispetto ai Bleus ha giocato una partita in meno, ma dopo tre impegni ha soltanto 3 punti (ha battuto Gibilterra) e realisticamente ha qualcosa in meno anche rispetto alla Grecia. Staremo comunque a vedere come andranno le cose questa sera; aspettando che la partita del Parco dei Principi si giochi possiamo fare qualche considerazione sparsa circa le scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Francia Irlanda.

DIRETTA FRANCIA IRLANDA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Francia Irlanda è riservata agli abbonati alla televisione satellitare: la partita valida per le qualificazioni agli Europei 2024 è infatti trasmessa su Sky Sport Summer, canale che trovate al numero 201 del vostro decoder. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà utilizzare i dati del proprio abbonamento per attivare l’applicazione Sky Go, installandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA

GLI 11 DI DESCHAMPS

Deschamps non dovrebbe cambiare più di tanto per Francia Irlanda: chiaramente bisogna sempre vedere quali saranno le scelte definitive, ma possiamo schierare i Bleus con un 4-2-3-1 nel quale Maignan ha ormai assunto i gradi del titolare. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Ibrahima Konaté e Upamecano; Koundé dunque scalerà ancora a fare il terzino destro, sull’altro versante giocherà invece Theo Hernandez. Mediana formata da due giovani come Tchouameni e Camavinga: quest’ultimo nel Real Madrid ha iniziato a fare il terzino sinistro, ma nella Francia viene ancora impiegato a centrocampo pur se Deschamps adesso può avere una soluzione ulteriore. Parlando invece della zona offensiva, i Bleus si dovrebbero schierare con Griezmann portato a fare il centrale sulla trequarti, ma con compiti anche di impostazione quasi che sia una mezzala in un ipotetico 4-3-3; Coman dovrebbe prendersi la corsia destra con Mbappé, che tanto ha fatto parlare di sé in estate, a giostrare sull’altro versante, come prima punta potremmo invece vedere Kolo Muani.

LE SCELTE DI KENNY

Per quanto riguarda Stephen Kenny, in Francia Irlanda il CT dell’Eire utilizza la difesa a tre. Il modulo è il 3-4-2-1: a protezione del portiere Bazunu c’è dunque una linea che è formata da Collins, Egan e O’Shea, i due laterali dovranno dare una grossa mano in fase di non possesso e dunque possiamo dire che siano più che altro due terzini che alzano la loro posizione in fase di spinta. A destra dovrebbe giocare Knight, a sinistra invece McClean; a fare da schermo davanti alla difesa, ma anche con chiari compiti di impostazione, ecco invece la cerniera centrale che viene formata da McGrath e Cullen. Sulla trequarti, doppia soluzione: Smallbone e Obafemi dovrebbero essere i due giocatori destinati da Kenny ad agire alle spalle della prima punta, per uno schema che sta prendendo sempre più piede, anche nella nostra Serie A. A tale proposito, il centravanti dell’Irlanda per la partita del Parco dei Principi sarà Evan Ferguson.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCIA IRLANDA: IL TABELLINO

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, I. Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Camavinga; Coman, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Allenatore: Didier Deschamps

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; Collins, Egan, O’Shea; Knight, Cullen, McGrath, McClean; Smallbone, Obafemi; E. Ferguson. Allenatore: Stephen Kenny











